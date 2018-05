Enfant mort dans l'Aisne, probablement violé: garde à vue du suspect prolongée

LILLE (AFP) -

La garde à vue de l'homme de 27 ans interpellé après la mort et le viol probable d'un garçon de 9 ans lundi dans un village de l'Aisne a été prolongée, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier.

Cet homme, qui ne travaille pas et habite un logement social de ce petit bourg du Hérie-la-Viéville, 230 habitants, avait été interpellé à son domicile mardi matin.

De source proche de l'enquête, il est connu pour des faits "mineurs" de droit commun, mais n'est pas inscrit au Fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (Fijais).

Selon cette même source mardi soir, il refusait de parler aux enquêteurs.

Le garçon de neuf ans a été retrouvé mort lundi soir, son corps portant des "traces de viol" selon le parquet de Laon, dans le jardin d'une maison abandonnée du Hérie-la-Viéville, à quelque 200 m de son domicile familial.

Son corps a été retrouvé "dénudé" avec "simplement des chaussettes et un tee-shirt remonté au niveau du cou". Il était dissimulé "sous des orties et une palette de bois" et "dans un endroit assez peu accessible" du jardin, selon le parquet. Selon une source proche du dossier, l'auteur du crime aurait essayé de brûler le corps.

Une autopsie a été pratiquée mardi en fin de journée.

Le procureur de Laon devrait tenir une conférence aux alentours de 17H30 ce mercredi.

Selon la source proche de l'enquête, le suspect se trouvait en compagnie de l'enfant lorsqu'ils ont croisé un autre garçon, âgé de 11 ans, vers 18H30. Ils lui ont proposé de les accompagner cueillir des cerises, ce qu'il a refusé. Voyant vers 21h30 que l'enfant de 9 ans n'avait pas récupéré son vélo là où il l'avait laissé, le plus âgé des deux a donné l'alerte.

