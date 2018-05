La police évacue "dans le calme" le "Millénaire", plus grand campement de migrants à Paris

Une opération d'évacuation du plus gros campement de migrants à Paris a été lancée mercredi 30 mai à l'aube, porte de la Villette, là où quelque 1 700 personnes, venues de la Corne de l'Afrique, ont été recensées.

"La plupart des migrants sont rassurés de quitter des lieux insalubres, et plutôt contents de sortir de cet enfer. Pour l'instant, l'évacuation se déroule dans un climat très calme", constate Charlotte Boitiaux, journaliste pour France 24 et InfoMigrants.

Originaires essentiellement du Soudan, de Somalie et d'Érythrée, ces migrants étaient installés dans des conditions de très grande précarité sous des tentes serrées le long du canal Saint-Denis, sous le périphérique parisien.

Démantèlement camp du #Millénaire. Toujours calme. Les migrants en ligne, encadrés pas les CRS, patientent avant de monter dans les bus. pic.twitter.com/XzVeCyLWA6 InfoMigrants Français (@InfoMigrants_fr) 30 mai 2018

Ce campement est au cœur d'un bras de fer entre le gouvernement et la mairie de Paris, qui se renvoient la responsabilité de la gestion de ces migrants. Cette évacuation est la 35e organisée dans la capitale depuis trois ans.

L'évacuation "conduira à l'hébergement temporaire des personnes concernées dans une vingtaine de sites de Paris et de la région parisienne puis à l'examen de la situation administrative de ces personnes", a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans un communiqué. Près de 24 structures d'accueil, essentiellement des gymnases, ont été mobilisés en Île-de-France pour accueillir les migrants, a indiqué la préfecture de police.

Démantèlement camp #Millenaire : Les migrants montent dans le calme dans les bus pour rejoindre des gymnases et lieux d’accueil plus dignes pic.twitter.com/26OPBglQnO InfoMigrants Français (@InfoMigrants_fr) 30 mai 2018

Dans l'attente de leur évacuation, tous les migrants sont sortis de leurs tentes et attendent dans le calme, leur sac à la main. Des CRS sont descendus sur le quai, d'autres arrivent en bateau. "On ne sait pas trop où on va. Ici c'était dur", déclare Issam, un Libyen arrivé ici il y a sept mois, son sac pour tout bagage sur le dos.

Sous le périphérique, des salariés des associations faisaient le tour des tentes pour exhorter les migrants à monter dans les bus. "Il fera chaud, il y aura à manger, des médecins, de la nourriture, vous pourrez rester le temps que vous voudrez", assurent-ils. Ibrahim, un Tchadien, veut surtout savoir s'il pourra voir un médecin. "Je suis malade, le docteur m'a donné rendez vous dans deux mois, mais ça ne va pas" dit-il.

Mise à l’abri camp Millenaire . la ville de Paris s’engage à fournir 800 places, via six sites, principalement des gymnases. Les autres migrants seront conduits dans des locaux du même type en Ile-de-France. pic.twitter.com/ygMxRYWasT InfoMigrants Français (@InfoMigrants_fr) 30 mai 2018

Vers 7 h, les premiers bus commençaient à se remplir. Les hommes, placés en ligne le long du canal, attendaient leur tour pour être acheminés vers l'une des 24 structures d'accueil, essentiellement des gymnases, mobilisés par les autorités en Île-de-France pour accueillir les migrants évacués.

Les autorités ont également annoncé mercredi l'évacuation imminente des deux autres gros campements installés à Paris : le long du canal Saint-Martin, où vivent quelque 800 migrants, surtout des Afghans, et porte de la Chapelle, où se trouvent 300 à 400 personnes.

"Les autres campements seront évacués des que possible et si possible la semaine prochaine", a assuré le préfet de la région Île-de-France Michel Cadot, présent sur le "Millénaire". "Si un dispositif calibré de préaccueil n'existe pas sur l'ensemble du territoire, ce type de phénomène va recommencer", a toutefois prévenu Pierre Henry, directeur général de l'ONG France terre d'asile, présent sur place.

Première publication : 30/05/2018