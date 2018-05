Golf: Nicklaus croit Woods encore capable de battre son record en Grand Chelem

DUBLIN (ETATS-UNIS) (AFP) -

Le légendaire Jack Nicklaus croit que Tiger Woods, qui tente de revenir au plus haut niveau à 42 ans et après quatre opérations du dos entre 2014 et 2017, peut encore battre son record de victoires en Grand Chelem.

"Même si Tiger n'a pas eu beaucoup de succès lors des dix dernières années --et je détesterais avoir vécu ce qu'il a vécu durant cette période--, il reste un bosseur, un compétiteur et il a encore faim, c'est pourquoi il faut encore compter sur lui", a expliqué Nicklaus lundi, avant le Memorial Tournament dont il est l'organisateur.

"Comme je l'ai toujours dit, dès que Tiger revient et joue, il aura toujours une chance de battre ce record", a-t-il ajouté.

Nicklaus est avec 18 titres en Grand Chelem le joueur le plus titré dans les tournois les plus importants du circuit professionnel.

Woods en a 14 à son palmarès et son dernier sacre en Grand Chelem remonte à l'US Open 2008. Son dernier titre sur le circuit professionnel nord-américain (PGA) remonte à 2013.

Selon Nicklaus, Woods doit "réapprendre à gagner, c'est dans la nature humaine après une si longue attente": "Il n'a pas gagné depuis longtemps (...) mais quand vous avez quelqu'un d'aussi compétitif et d'aussi fort que lui, vous savez qu'il peut faire tomber cette barrière, je ne serais pas surpris que cela soit cette semaine", a conclu Nicklaus.

Woods a remporté le Memorial à cinq reprises, en 1999, 2000, 2001, 2009 et 2012.

