Mondial-2018: le Suédois Janne Andersson, le méconnu

STOCKHOLM (AFP) -

La Suède n'a plus joué en Coupe du monde depuis douze ans et s'en remet à un coach de 55 ans, Janne Andersson, à l'expérience internationale modeste, loin de l'aura d'illustres prédécesseurs comme Lars Lagerbäck et Tommy Söderberg.

Son prédécesseur Erik Hamrén, arrivé en novembre 2009, n'a pas eu des résultats très convaincants: élimination au premier tour de l'Euro-2012 et échec en barrages contre le Portugal avant le Mondial-2014. Pour l'Euro-2016, le technicien de 58 ans avait tâtonné pour bâtir une équipe compétitive autour de son immense capitaine Zlatan Ibrahimovic. La Suède sortira dès les phases de poules.

Janne Andersson, lui, a marqué son territoire en restant ferme face à Zlatan, un temps tenté par un retour en sélection alors qu'il avait raccroché le maillot national après l'Euro-2016.

Andersson a fait toute sa carrière en Suède où il a commencé à l'Alets IK, à Halmstad (sud), dans les années 1970, d'abord en tant que joueur puis comme entraîneur. Il reste à ce jour le meilleur buteur du club.

En 2005, alors entraîneur de l'Halmstads BK, en première division suédoise, il parvient à qualifier son club pour la coupe de l'UEFA (devenue depuis Europa League) mais termine dernier de son groupe, insuffisant pour entrer en seizièmes de finale.

Avant de reprendre les rênes de l'équipe nationale, Andersson s'est également posé au Örgryte IS, à Göteborg, avant de s'installer sur le banc de Norrköping de 2011 à 2016, club avec lequel il a remporté le championnat national en 2015, 26 ans après son dernier titre.

Sous sa direction, la sélection scandinave rêve d'un exploit en Russie pour fêter les 60 ans d'une belle performance: En 1958, la Suède était parvenue à se hisser jusqu'en finale de Coupe du monde chez elle avant d'échouer face au Brésil d'un certain Pelé.

© 2018 AFP