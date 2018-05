Psychiatrie, urgences et gériatrie, services les plus touchées par la violence

PARIS (AFP) -

Les services de psychiatrie, d'urgences et de gériatrie restaient en 2017 les plus touchés par les violences en milieu de santé, essentiellement contre des personnels soignants, selon un rapport du ministère de la Santé dévoilé mercredi.

De plus en plus d'établissements déclarent ces violences et incivilités: les signalements ont concerné 446 établissements en 2017, contre 360 en 2016. Au total, 22.048 événements ont été déclarés, selon l'Observatoire des violences en milieu de santé (ONVS), dont les premières conclusions ont été présentées à la presse mercredi à l'occasion du salon Paris Healthcare Week.

Mais les données, qui concernent moins de 10% du total des établissements de santé français, sont encore loin d'être "exhaustives" et doivent être analysées "avec précaution", a précisé Vincent Terrenoir, délégué pour la sécurité générale à la Direction générale de l'offre de soins (DGOS).

Les services de psychiatrie restent les plus touchés, avec 20% des déclarations comme en 2016, suivis par les urgences, qui enregistrent 16% des déclarations (+3% par rapport à 2016), et par les "Unités de soins longue durée et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)" (11% des déclarations, chiffre stable).

Une très grande majorité des signalements (81%) concernent des "atteintes aux personnes", 19% des atteintes "aux biens".

Les personnels des établissements sont particulièrement visés: ils constituent 81% des victimes. Parmi eux, 94% sont des personnels de santé, et 6% des personnels administratifs.

Les autres victimes sont notamment les patients (9%), les agents de sécurité (7%), ou encore les visiteurs (1%).

La moitié des atteintes aux personnes impliquent des violences physiques, menaces avec arme ou agressions sexuelles, et 1% des violences avec arme, des viols ou des actes pouvant être qualifiés de crime.

Les auteurs sont majoritairement des patients (71%) ou des visiteurs accompagnants (20%), les personnels n'étant cités que dans 3% des cas.

Les motifs de violence les plus courants sont un "reproche relatif à une prise en charge" (59%), un temps d'attente jugé excessif (13%), une "alcoolisation" (12%) ou un refus de prescription (4%).

L'ONVS "incite fortement" les établissements à déclarer les violences et incivilités, qui "portent gravement atteinte" au fonctionnement des services et à la qualité de vie des personnels, ainsi qu'à la qualité des soins, a conclu M. Terrenoir.

