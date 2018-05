La Bourse de Paris se ressaisit, malgré les incertitudes

PARIS (AFP) -

La Bourse de Paris évoluait en légère hausse jeudi matin (+0,14%), se ressaisissant après six séances de baisse malgré l'incertitude liée à la situation politique en Italie et aux relations commerciales entre l'Union européenne et les Etats-Unis.

A 09H15, l'indice CAC 40 prenait 7,41 points à 5.434,76 points. La veille, il avait fini en recul de 0,2% à 5.427,35 points.

Les marchés entrent dans "une nouvelle ère de prudence", selon Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

"C'est bien la crainte italienne qui demeure dominante, favorisant un repli sur quasiment toutes les valeurs refuges", a-t-il indiqué dans une note.

"Il n'est pas improbable que la crise italienne s'installe durablement dans le paysage boursier", a ajouté le spécialiste.

Les investisseurs continueront à surveiller l'évolution de la situation, à l'heure où de nouvelles tractations sont attendues pour tenter de constituer un gouvernement, près de trois mois après les élections législatives du 4 mars dominées par le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite).

En attendant que l'Italie "trouve un épilogue à court terme", les marchés devraient "revenir à une autre préoccupation, celle de la menace d'une guerre commerciale entre Bruxelles et Washington", ont indiqué de leur côté les analystes du courtier Aurel BGC.

L'administration américaine s'apprêterait à annoncer l'application de tarifs douaniers supplémentaires sur les importations d'acier et d'aluminium européens dès jeudi, la veille de la date limite de l'exemption accordée par Washington à l'UE, a affirmé le Wall Street Journal.

Le président américain Donald Trump avait annoncé en mars des taxes douanières supplémentaires de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium avant d'accorder des exemptions à certains alliés des États-Unis.

Du côté des indicateurs, l'agenda s'annonce riche des deux côtés de l'Atlantique.

Les investisseurs scruteront la première estimation de l'inflation en mai et le chômage pour avril dans la zone euro.

En France, les prix à la consommation ont augmenté de 2% sur un an en mai, soutenus par une "vive accélération" des prix de l'énergie, selon une estimation provisoire de l'Insee.

Dans l'après-midi, les acteurs de marché prendront connaissance des dépenses et revenus des ménages en avril, des promesses de vente de logements pour le même mois et de l'activité économique dans la région de Chicago en mai.

Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et le niveau hebdomadaire des stocks de pétrole figurent également à l'agenda.

