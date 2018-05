Europe 1: l'émission de Daphné Burki ne sera pas reconduite

PARIS (AFP) -

L'émission de Daphné Burki "Bonjour la France", diffusée de dix heures à midi tous les jours sur Europe 1, ne sera pas reconduite à la rentrée, a annoncé l'animatrice jeudi sur Twitter.

"Malgré des résultats d'audience extrêmement prometteurs tout au long de la saison, l'émission +Bonjour la France+, que l'on avait imaginée avec l'ancienne équipe dirigeante de Europe 1, ne sera pas reconduite à la rentrée", écrit-elle.

"En donnant la parole aux auditeurs sur de nombreux sujets de société et en invitant des artistes, on avait tissé un lien de plus en plus fort avec vous. On aurait pu envisager une autre case mais ce n'était pas compatible avec mes engagements en télévision", poursuit l'animatrice qui présente tous les jours sur France 2 l'émission "Je t'aime etc." l'après-midi.

Son émission sur Europe 1 avait été lancée en août, suivie en moyenne par 815.000 auditeurs (audience cumulée) sur la période septembre-octobre 2017, pour monter à 905.000 auditeurs en moyenne en début d'année 2018 (audience cumulée entre janvier et mars), selon Médiamétrie.

Mi-mai, la station du groupe Lagardère a changé de patron, un énième renouvellement alors que ses audiences sont tombées en fin d'année dernière à un plus bas historique.

Laurent Guimier, transfuge de Radio France, a pris les rênes à la place de Frédéric Schlesinger. La non-reconduction de "Bonjour la France" est son premier changement de grille.

© 2018 AFP