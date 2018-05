Finale Castres-Montpellier: Kockott-Pienaar, le feu et la glace

PARIS (AFP) -

Des deux demis de mêlée sud-africains opposés samedi en finale du Top 14, l'un a adopté la France, l'autre l'Irlande. Mais c'est surtout sur le terrain que Rory Kockott et Ruan Pienaar divergent: le caractériel Castrais agace, quand le Montpelliérain impressionne par sa maîtrise toute en retenue.

"S'il avait joué à mon époque, il serait sans doute plus marqué que ça, c'est sûr. Par moi ou par d'autres d'ailleurs..." Jamais avare de taquineries, le directeur sportif du CO Christophe Urios, surtout quand il s'agit de commenter le comportement parfois à la limite de la sportivité de son N.9.

Exemple samedi lors d'une fin de demi-finale tendue (19-14) face au Racing 92, qui a obtenu une série de mêlées pour tenter en vain d'inscrire l'essai synonyme de qualification.

"Pendant les cinq dernières minutes, je lui demandais de se calmer", raconte le jeune capitaine castrais Mathieu Babillot, à l'inverse un modèle de placidité. "Tout le monde connaît le tempérament de Rory Kockott. Quand tu l'as en face il pèse, et parfois il peut peser sur l'arbitre. Et l'arbitre me l'a fait comprendre du regard. C'est aussi ça, un grand joueur", ajoute le troisième ligne aile.

Un grand joueur, Pienaar l'est assurément, vu la manière dont il a guidé le rouleau compresseur montpelliérain sur Lyon (40-14) vendredi dans l'autre demi-finale. Irréprochable face aux perches (7/7), dans ses coups de pied de pression métronomiques (impliqués sur trois des quatre essais du MHR) et dans ses choix de jeu, le champion du monde 2007 est aussi froid et méthodique que Kockott est survolté et déstabilisant.

- L'un constant, l'autre non -

"Ils n'ont rien à voir", confirme Urios. "Pienaar, et c'est assez rare pour un 9, il commande tout à Montpellier. Il fait tout: déplacer les mecs à gauche, à droite, ralentir le jeu, accélérer, il joue au pied, il bute. Il a un pouvoir sur cette équipe qui est incroyable. Et il l'a acquis en très peu de temps en plus."

Chassé de l'Ulster après sept années pour faire place aux jeunes pousses irlandaises, Pienaar s'est imposé dès son arrivée en début de saison à Montpellier, là où Kockott a parfois disparu, laissant la place de titulaire à l'ex-Clermontois Ludovic Radosavljevic.

"On sait que pour lui (Kockott), une saison de 11 mois, c'est trop long", acquiesce Urios. "Il préfère le format de compétition de l'hémisphère Sud. Il me le dit tout le temps. Du coup, il a de très bonnes périodes et d'autres ou c'est plus compliqué."

- Kockott, homme à finales -

Un manque de constance que le technicien explique aussi par l'engagement de tous les instants du dynamiteur du jeu castrais: "Il donne beaucoup."

Logique, dès lors, que Kockott refasse son apparition dans une fin de saison en boulet de canon du CO, vainqueur héroïque à La Rochelle (26-18) puis à Toulouse en barrages (23-11) avant de frustrer un Racing favori.

"Sur les gros matches, il est capable de hausser son niveau de jeu", dit Babillot. "Quand il est comme il est en phase finale, mieux vaut l'avoir avec soi", approuve l'ouvreur du Racing Rémi Tales, avec qui l'ex-joueur des Sharks a conquis le Brennus en 2013.

A Kockott de faire valoir son pouvoir de nuisance face à son vis-à-vis, même si Urios a une autre idée pour se débarrasser de Pienaar. "C'est l'homme essentiel, c'est lui qu'il faut dérégler. S'il pouvait avoir la gastro ou une angine samedi, ça me va."

© 2018 AFP