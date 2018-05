Italie : Giuseppe Conte à nouveau chargé de former un gouvernement

Le président italien a chargé une nouvelle fois Giuseppe Conte, un juriste novice en politique, de former le gouvernement. Celui-ci a présenté au président Sergio Mattarella la liste de ses ministres, qui prêteront serment vendredi.

Le président italien a demandé, jeudi 31 mai, à Giuseppe Conte, un professeur de droit peu connu choisi par les antisystème et l'extrême droite, de former un gouvernement pour la seconde fois en huit jours.

Cette désignation intervient après un compromis auquel sont parvenus les chefs de file du Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème) et de la Ligue (extrême droite).

Cette fois-ci, Giuseppe Conte a immédiatement accepté la demande présidentielle et a présenté sa liste de ministres.

Le gouvernement sera investi vendredi à 16h00 à Rome (14h00 GMT).

Après avoir prêté serment, Giuseppe Conte demandera la confiance au Parlement, où les deux partis qui le soutiennent, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles ont la majorité dans les deux chambres.

Les deux chefs de file des antisystème et de l'extrême droite, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, deviennent vice-Premiers ministres, le premier chargé du Développement économique et le second de l'Intérieur, a annoncé le futur chef du gouvernement italien.

Paolo Savona, l'économiste anti-euro dont la figure avait fait échouer une première tentative de gouvernement populiste, devient ministre des Affaires européennes, tandis que le ministère de l'Économie et des Finances revient à Giovanni Tria, un professeur d'économie politique favorable au maintien de l'Italie dans l'euro, et que le très européen Enzo Moavero Milanesi arrive aux Affaires étrangères.

Avec AFP

Première publication : 31/05/2018