France 24 et Dentsu Consulting lancent un baromètre mensuel pour observer les mouvements de l'opinion et l'empreinte de la parole publique des membres du gouvernement sur les réseaux sociaux.

Qui est "in", qui est "out" au sein du gouvernement ? Dans l'émission "Politique", France 24 et Dentsu Consulting publient chaque mois un baromètre développé avec l'outil de veille Talkwalker. Objectif : observer les mouvements de l'opinion et l'empreinte de la parole publique des membres du gouvernement sur les réseaux sociaux, en France et à l'étranger.

Les résultats de ce baromètre sont dévoilés en exclusivité dans l’émission "Politique" chaque dernier jeudi du mois, à 17 h 15.

Baromètre mai 2018 © France 24

Première publication : 31/05/2018