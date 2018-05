Michel Cymes quitte le "Magazine de la santé" à la rentrée

PARIS (AFP) -

Le très populaire médecin-animateur Michel Cymes va quitter à la rentrée le "Magazine de la santé", qu'il présente depuis vingt ans sur France 5, a indiqué jeudi dans Le Parisien la société qui produit l'émission.

"Ça fait deux ans que l'on préparait son départ. Michel présentait le magazine depuis le début. C?est normal qu?il veuille évoluer", a déclaré Benoît Thévenet, producteur général de 17 juin Média.

France 5 a confirmé à l'AFP qu'il quittait le "Magazine" et "Allô docteurs", où les médecins répondent aux questions des téléspectateurs, mais qu'il pourrait continuer à y intervenir à l'occasion.

Le présentateur-médecin ORL pince-sans-rire présentait l'émission depuis le 26 janvier 1998, rejoint ensuite par l'échographiste Marina Carrère d'Encausse, avec un succès d'audience grandissant : l'émission diffusée tous les jours en début d'après-midi était regardée en moyenne par 666.000 téléspectateurs cette saison (7% de part d'audience).

Michel Cymes, 61 ans, a commencé sa carrière sur la radio France Info avant de passer au "Magazine de la Santé", qui a fait de lui "l'animateur préféré des Français" pendant plusieurs années. Il a depuis déployé son expérience et son ton décalé dans une chronique quotidienne sur RTL, dans de nombreux livres et un magazine à succès, "Dr Good".

Depuis deux ans, le médecin n'apparaissait déjà plus que deux fois par semaine dans l'émission, remplacé régulièrement par Philippe Charlier, Régis Boxelé et Antoine Piau. Les deux premiers vont rester dans l?émission et le troisième sera remplacé car il quitte la France pour les Etats-Unis.

Michel Cymes va cependant continuer à animer en début de soirée sur France 2 "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" avec Adriana Karembeu et l'émission mensuelle "Enquête de santé" sur France 5. Il prépare également un nouveau talk-show sur la santé en deuxième partie de soirée sur France 2, selon le Parisien.

La chaîne testera ce concept sur deux numéros et développe aussi avec le médecin, qui continue de pratiquer à l'hôpital, une mini-série de fiction et un téléfilm de 90 minutes qui pourrait devenir une série, où il jouerait un docteur ou un professeur de faculté.

