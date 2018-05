Mondial-2018 : les Bleus, champions du monde… dans un jeu vidéo

La célèbre simulation de football Fifa 18 a prédit une victoire de la France lors du prochain Mondial, qui débute le 14 juin en Russie. Ce jeu vidéo avait déjà vu juste lors des Coupes du monde 2010 et 2014.

Cette fois-ci, c’est la bonne ! La France remporte la Coupe du monde de football en Russie après s’être défait de l’Allemagne en finale. Les Bleus de Didier Deschamps sortent victorieux de cet énième affrontement contre la Nationalmannschaft après une séance de tirs au but éprouvante pour les nerfs (1-1, 4 tirs au but à 3).

C’est le scénario idéal : vingt ans après leur dernier sacre, l’équipe de France peut de nouveau lever le trophée suprême tout en lavant l’affront de 1982, lorsque les Bleus s’étaient faits éliminés en demi-finale par Harald Schumacher et ses coéquipiers.

Griezmann, Ballon d’or

Un scénario trop beau pour être vrai ? Cette victoire est le fruit d’une simulation de la prochaine Coupe du monde, effectuée sur le jeu vidéo Fifa 2018 par l’éditeur Electronic Arts (EA). La société américaine a laissé l’ordinateur jouer tous les matchs de la compétition, depuis les poules jusqu’à la finale.

Selon les prédictions de la machine, les Brésiliens, éternels favoris de la compétition, ne dépasseront pas le stade des quarts de finale, défaits par les Diables rouges belges sur le score de 2 à 0. Quant au Ballon d’or de cette Coupe du monde, il sera remis au Français Antoine Griezmann, également sacré meilleur buteur du tournoi avec cinq réalisations.

Les fans des Bleus ne peuvent plus que croiser les doigts pour que cette simulation de football corresponde à la réalité. Electronic Arts est, en effet, l’un des rares à miser sur une victoire française. Les bookmakers britanniques penchent plutôt pour l’Allemagne ou l’Espagne, tandis que des cabinets d’analyses de données sportifs, comme Opta, voient le Brésil remporter la compétition.

EA ou Achille ?

Mais EA a un avantage : son jeu fétiche a vu juste pour les Coupes du monde de football de 2010 (victoire de l’Espagne) et 2014 (victoire de l’Allemagne). L’avantage de cette simulation est qu’elle s’appuie sur une vaste base de données de joueurs dont les qualités et défauts ont été modélisés à partir des observations de milliers de volontaires qui suivent les équipes et matches.

Après, comme le souligne Le Monde, dans la simulation effectuée par EA, l’équipe de France comptait dans ses rangs André-Pierre Gignac, Dimitri Payet et Adrien Rabiot. Trois joueurs qui ne font pas partie de la sélection qui va s’envoler pour la Russie pour disputer son premier match le 16 juin contre l’Australie.

Achille, le chat désigé oracle officiel de la Coupe du Monde de football 2018

Ceux qui ne croient pas aux prouesses sportives d’une machine pour prédire l’issue de la Coupe du Monde, peuvent toujours attendre l’avis d’Achille. Ce chat blanc et sourd a été désigné, en février 2018, comme l’oracle officiel de la compétition.

Première publication : 31/05/2018