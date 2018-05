NHL: Washington fait chuter Las Vegas dans sa forteresse

LAS VEGAS (ETATS-UNIS) (AFP) -

Washington est revenu à la hauteur de Las Vegas dans la finale de la Coupe Stanley en s'imposant 3 à 2 mercredi dans la patinoire des Golden Knights, en quête du titre suprême dès leur premier saison en Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL).

Les Capitals et les Golden Knights sont à égalité une victoire partout, avant les deux prochains matches qui auront lieu samedi et lundi, mais Alex Ovechkin et ses coéquipiers ont pris l'ascendant dans cette finale qui reviendra à la première équipe à quatre victoires.

Fidèle à ses habitudes à domicile, Las Vegas a pourtant pris les Capitals à la gorge d'entrée.

A la 8e minute, James Neal a concrétisé la domination des Golden Knights: à la suite d'une erreur d'un défenseur de Washington, il s'est retrouvé seul devant Braden Holtby et a remporté son duel.

Les Golden Knights ont continué à pousser, mais ont buté sur Holtby et se sont fait surprendre par Lars Eller qui a égalisé en fin de première période (17:27).

Souverains jusque-là dans leur patinoire avec sept victoires en huit matches en play-offs, les Golden Knights ont été désarçonnés en 2e période.

Washington était pourtant privé d'Evegney Kuznetsov, blessé à une main en première période, mais Ovechkin a profité d'une situation de supériorité numérique pour donner l'avantage aux Capitals avec son 13e but des play-offs (5:38).

Quatre minutes plus tard, Brooks Orpik ajoutait, avec beaucoup de réussite et l'aide du poteau, un troisième but devant 18.000 spectateurs médusés (9:41).

Un temps au bord de la rupture, Las Vegas a repris pied grâce à une succession de supériorités numériques et a réduit le score à 3 à 2 grâce à Shea Theodore (17:47).

Las Vegas a dominé la dernière période, mais n'a pas profité d'une double pénalité lorsque Eller a fait trébucher Coilin Liller qui se dirigeait seul vers le but: à 5 contre 3, les Golden Knights n'ont pas réussi à tromper Holtby.

Le gardien de Washington, auteur de 37 arrêts, a encore sauvé son équipe à deux minutes de la sirène avec un arrêt improbable.

Même la sortie de Marc-André Fleury (24 arrêts) dans le final n'a pas permis à Las Vegas de revenir. Pour décrocher le titre et finir en beauté leur incroyable saison, ils vont devoir s'imposer au moins une fois à Washington.

