L'UE promet de riposter aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium

L'UE va riposter aux importants tarifs douaniers que les États-Unis comptent imposer sur l'acier et l'aluminium en provenance de l'Union. Tabac jeans, bourbon… de nombreux produits américains devraient être à leur tour taxés sur le Vieux Continent.

L'Europe contre-attaque. L’Union européenne va riposter aux importants tarifs douaniers que les États-Unis comptent imposer sur l'acier et l'aluminium en provenance de l'Union, a promis, jeudi 31 mai, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

>> À lire : Washington impose des taxes sur l'acier et l'aluminium de l'Union européenne

"Les États-Unis viennent de déclarer une guerre commerciale aux Européens"

"C'est un mauvais jour pour le commerce. L'Union européenne ne peut pas rester sans réagir. Ce qu'ils (les États-Unis) peuvent faire, nous sommes capables de faire exactement la même chose", a averti Jean-Claude Juncker, lors d'une conférence à Bruxelles.

"Les États-Unis ne nous laissent pas d'autres choix que de porter ce conflit devant l'OMC et d'imposer des droits de douane supplémentaires à un nombre de produits en provenance des USA", a-t-il expliqué, cité dans un communiqué.

Cette procédure devant l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), qui peut durer des années, devrait être lancée le vendredi 1er juin, précise le communiqué de la Commission.

Liste de produits à taxer

Dès la fin avril, au moment de la montée en puissance du conflit commercial, l'UE avait préparé une liste de produits américains, dont le tabac, le bourbon, les jeans ou les motos, qu'elle avait l'intention de taxer lourdement si elle était frappée par les droits de douane.

Cette liste d'articles emblématiques établie par la Commission européenne cible, dans certains cas, des États américains, souvent agricoles, ayant voté pour Donald Trump en 2016.

Ces taxes ou contre-mesures sur les produits de cette liste portent sur un total de 2,8 milliards d'euros qui ne couvrent pas la totalité des dommages infligés à l'industrie européenne, mais permettent à l'UE d'être dans le cadre de l'OMC.

Elles peuvent entrer en application dès le 20 juin car tout est réglé du côté de l'Organisation mondiale du commerce. Mais il faudra encore un débat entre États membres, pour une dernière validation, pour que ce soit le cas.

Les produits concernés sont fabriqués sur le territoire américain et non pas vendus par les marques américaines – qui sont eux susceptibles d'être fabriqués partout dans le monde.

Ces produits sont listés selon une nomenclature douanière très précise, qui ne donne aucun nom de marque ou d'entreprise, même si le président de la Commission Jean-Claude Juncker a lui-même cité début mars Harley-Davidson et Levi's.

Acier, cacahuètes et motos

L’acier américain est particulièrement concerné, comme certains aciers laminés, les barres en acier inoxydables, les tubes sans soudure, les fils en acier, des portes, des fenêtres, des outils et des couverts, etc.

Au plan de l’agriculture et de l’alimentation, les haricots, le maïs et le riz (transformés ou non), les airelles, le jus d'orange, le beurre de cacahuètes, le bourbon, les cigares, les cigarettes, le tabac pour pipes, à rouler, à chiquer ou à priser, sont également sur la liste.

Celle-ci évoque également des T-shirts et maillots de corps en coton, laine ou matière synthétique, des pantalons "denims" (c'est-à-dire les jeans) ou en coton, des shorts, le linge de lit en coton et certaines chaussures en cuir, ainsi que certains produits de beauté.

Enfin, les motos d'une cylindrée supérieure à 500 cm3, les bateaux à voile, de plaisance ou de sport, avec ou sans moteur, les bateaux à rames et les canoës, seront également concernés.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 31/05/2018