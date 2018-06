Faux billets de concerts: cinq personnes arrêtées à New York

NEW YORK (AFP) -

Attention aux faux billets de spectacles new-yorkais: le procureur de Manhattan a annoncé vendredi l'arrestation de cinq personnes accusées d'avoir vendu des faux billets pour de grands concerts et spectacles, d'une valeur de plusieurs centaines de dollars l'unité.

Les cinq hommes, âgés entre 27 et 34 ans, faisaient la publicité de ces faux billets sur Facebook et le site de vente entre particuliers Craig's List, selon un communiqué du procureur.

Entre mars 2017 et mai 2018, ils auraient fabriqué des faux billets pour des concerts très courus comme ceux de Bruno Mars, Justin Timberlake, Ed Sheeran ou Paul McCartney, des comédies musicales de Broadway ou de grands matches de hockey sur glace.

Le communiqué ne précise pas combien de faux billets auraient ainsi été vendus, évoquant simplement plus de 100 faux billets retrouvés dans les appartements des accusés.

Aucun détail n'a été donné non plus sur les personnes lésées, sinon qu'il s'agirait de New Yorkais comme de touristes. Le procureur a aussi recommandé de passer par les sites de revente officiels.

La métropole financière américaine est la première destination touristique américaine, avec plus de 60 millions de touristes accueillis en 2017. Aller à un "show" fait partie des grandes distractions, même si les billets coûtent souvent plusieurs centaines de dollars.

