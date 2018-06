Gouvernement italien : 18 ministres, dont seulement cinq femmes

Le président du Conseil italien a été investi vendredi. Au sein de ce nouveau gouvernement le mouvement antisystème M5S est représenté par huit ministres, tandis que La Ligue obtient sept ministères. Cinq femmes siègeront au sein de cet exécutif.

Le nouveau gouvernement italien a été investi, vendredi 1er juin. Il s’agit d’une équipe resserrée de 18 ministres, dont seulement cinq femmes, qui respecte l'équilibre entre les deux forces populistes qui le composent, la Ligue et le Mouvement 5 Etoiles (M5S).

Outre le président du Conseil Giuseppe Conte, professeur de droit de 53 ans totalement novice en politique, ce cabinet compte à sa tête deux vice-Premiers ministres : les leaders respectifs du M5S et de la Ligue, Luigi Di Maio, ministre de l'Industrie et du Travail, et Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur.

Le leader de la Ligue et désormais vice-président du Conseil chargé de l'Intérieur, Matteo Salvini, le 14 mai 2018 à Rome. © Andreas Solaro, AFP

Les ministres issus des rangs du M5S sont :

Le ministre de la Justice, Alfonso Bonafede, avocat de 41 ans, député depuis 2013, très proche tant de Luigi Di Maio que de Giuseppe Conte.

Le ministre chargé des Rapports avec le Parlement, Riccardo Fraccaro, député M5S de 37 ans, diplômé en droit après avoir multiplié les petits boulots pour financer ses études.

Le ministre des Infrastructures et des Transports, Danilo Toninelli, 43 ans, également diplômé en droit qui devra décider du sort de certains grands travaux, à commencer par la liaison ferroviaire Lyon-Turin, que son mouvement n'a jamais soutenue.

La ministre de la Santé, Giulia Grillo, médecin-légiste de 43 ans, députée M5S depuis 2013, sans lien de parenté avec le comique fondateur du M5S Beppe Grillo.

La ministre de la Défense, Elisabetta Trenta, spécialiste des questions de sécurité et de défense âgée de 50 ans, qui a été en mission en Irak (2006-2007) et au Liban (2009).

La nouvelle ministre de la Défense, Elisabetta Trenta, en présence du chef du Mouvement 5 étoiles et désormais vice-président du Conseil chargé de l'Industrie et du Travail, Luigi di Maio. © Filippo Monteforte, AFP

Le ministre de l’Environnement, Sergio Costa, général des carabiniers (équivalent de la gendarmerie en France) de 59 ans, qui a mené l'enquête sur la "Terra dei Fuochi", un scandale d'enfouissement de déchets dans la région entourant Naples.

La ministre chargée du Sud, Barbara Lezzi, 46 ans, originaire de la région des Pouilles.

Le ministre de la Culture, Alberto Bonisoli, 56 ans, directeur de la Nouvelle académie des Beaux-arts, un établissement privé de Milan.

Ceux choisis par la Ligue sont :

Le ministre de l’Économie et Finances, Giovanni Tria, un professeur d'économie politique de 69 ans, partisan de la baisse des impôts, critique de la monnaie unique mais pas favorable à la sortie de l'Italie de la zone euro.

Le ministre de l’Agriculture, Gian Marco Centinaio, 47 ans, militant de la Ligue de la première heure et sénateur de la Ligue depuis 2013.

Le ministre des Affaires européennes, Paolo Savona, dont l’euroscepticisme a provoqué la crise institutionnelle. Économiste de 81 ans, critique de l’euro et de l’Allemagne, il avait d'abord été désigné pour le ministère des Finances, ce qui avait provoqué un veto spectaculaire du président Sergio Mattarella.

Le nouveau ministre des Affaires européennes, Paolo Savona, le 10 décembre 2010 à Rome. © Fabio Frustaci, AFP

Le ministre de l’Éducation, Marco Bussetti, ancien professeur d'éducation physique de 56 ans.

Le ministre chargé de la Famille et des Handicapés, Lorenzo Fontana, 38 ans, fidèle et conseiller politique de Matteo Salvini. Ex-député européen et ancien vice-président de la Chambre des députés, ce catholique est opposé à l'avortement et défend un modèle de famille traditionnelle.

La ministre des Affaires régionales, Erika Stefani, avocate de formation de 46 ans et spécialiste des questions territoriales après une longue carrière dans l'administration locale.

La ministre de la Fonction publique, Giulia Bongiorno, avocate pénaliste célèbre pour avoir défendu l'ex-chef du gouvernement Giulio Andreotti, accusé de collusion avec la mafia. À 52 ans, elle a aussi fondé une association pour les femmes maltraitées.

La sénatrice et nouvelle ministre de la Fonction publique, Giulia Bongiorno, au Sénat le 23 mars 2018. © Alberto Pizzoli, AFP

Le secrétaire à la présidence du Conseil, Giancarlo Giorgetti, comptable de 51 ans, sera l'œil de Matteo Salvini auprès de Giuseppe Conte. Éminence grise de la Ligue, il siège à la Chambre des députés depuis 22 ans.

Un technicien indépendant

Le ministre des Affaires étrangères, Enzo Moavero Milanesi, professeur de droit communautaire de 63 ans, n’est affilié ni au M5S, ni à la Ligue. Il a été ministre des Affaires européennes (2011-2014).

Première publication : 01/06/2018