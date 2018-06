Golf: Tiger Woods s'enflamme au 2e tour du Memorial Tournament, derrière Niemann et Stanley

DUBLIN (ETATS-UNIS) (AFP) -

Avec un eagle au 11e trou, Tiger Woods a enflammé la foule, vendredi au 2e tour du Memorial Tournament, et a bien progressé au classement où il compte cependant encore 6 coups de retard sur le duo de tête composé de Joaquin Niemann et Kyle Stanley.

Triple vainqueur sur ce parcours de Muirfield Village (Dublin, Ohio), Woods a réussi 4 birdies des trous 3 à 9 avant d'attaquer le par 5 du 11.

Arrivé à 90 m du drapeau en deux coups, Woods a joué un wedge tout en contrôle: sa balle a dépassé le trou de 2 m avant de revenir y tomber.

"Il y avait une pente derrière le drapeau alors j'ai joué une balle morte dans cette zone et ça a parfaitement fonctionné", a commenté Woods.

L'explosion de joie du public a été si forte que nombre de joueurs évoluant dans les parages se sont arrêtés de jouer, y compris le N.1 mondial Justin Thomas.

Malgré un bogey au trou 17 après une interruption de jeu due à une alerte orage, Woods a rendu une carte de -5 (67) qui lui permet de faire un bond de 23 places au leaderboard et de revenir au 24e rang au lendemain d'un parcours difficilement terminé dans le par (72).

"Je n'ai pas très bien putté aujourd'hui (vendredi). J'aurais facilement pu faire un joli petit 62 ou 63", a commenté l'ancien N.1 mondial qui tente à 42 ans de revenir au plus haut niveau après des années perturbées par des douleurs dorsales.

En tête depuis le 1er tour, le Chilien Niemann, âgé de 19 ans, a terminé en -4 sur un birdie pour un total de -11 qui lui permet de rester en tête, rejoint par l'Américain Kyle Stanley qui a réussi 6 birdies pour une carte de -6.

Les leaders sont cependant sous la menace notamment du Japonais Hideki Matsuyma et de l'ex-N.1 mondial australien Jason Day qui ne sont qu'à 3 coups.

A quelques mois de la Ryder Cup en France (28-30 septembre), Justin Rose et Henrik Stenson ont donné des couleurs à l'équipe d'Europe: l'Anglais champion olympique et le Suédois médaillé d'argent à Rio-2016, ont rendu une carte de -6 et ainsi bondi de 20 places pour partager le 9e rang à 4 longueurs de la tête.

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy n'a pu faire mieux que -2 vendredi et, au lendemain de son +2, il a dû attendre anxieusement la fin de la journée pour être assuré de passer le cut. Il sera au départ ce week-end.

Ce ne sera pas le cas d'un autre ancien N.1 mondial, Jordan Spieth, qui n'a pu faire mieux que le par au lendemain de son piteux +3. Pas de très bon augure avant l'US Open qui débute le 14 juin à Shinnecock Hills.

Le classement à l'issue du 2e tour (par 72):

1. Kyle Stanley (USA) -11 (67-66)

. Joaquin Niemann (CHI) -11 (65-68)

3. An Byeong-Hun (KOR) -9 (68-67)

4. Wesley Bryan (USA) -8 (68-68)

. Jason Day (AUS) -8 (68-68)

. JB Holmes (USA) -8 (70-66)

. Hideki Matsuyama (JPN) -8 (65-71)

. Bryson DeChambeau (USA) -8 (69-67)

9. Beau Hossler -7 (66-71)

. Henrik Stenson (SWE) -7 (71-66)

. Gary Woodland (USA) -7 (69-68)

. Justin Rose (ENG) -7 (71-66)

. Patrick Cantlay (USA) -7 (68-69)

14. Dustin Johnson (USA) -6 (72-66)

. Bubba Watson (USA) -6 (71-67)

. Keegan Bradley (USA) -6 (68-70)

. Adam Scott (AUS) -6 (72-66)

...

24. Tony Finau (USA) -5 (71-68)

. Patrick Reed (USA) -5 (71-68)

. Tiger Woods (USA) -5 (72-67)

. Matt Kuchar (USA) -5 (71-68)

. Louis Oosthuizen (RSA) -5 (70-69)

35. Branden Grace (RSA) -4 (69-71)

. Phil Mickelson (USA) -4 (74-66)

44. Justin Thomas (USA) -3 (72-69)

. Rickie Fowler (USA) -3 (72-69)

69. Rory McIlroy (NIR) Par (74-70)

N'a pas passé le cut:

Jordan Spieth (USA) +3 (75-72)

