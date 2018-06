Roland-Garros: Garcia monte en puissance mais peine à conclure

PARIS (AFP) -

Caroline Garcia est montée en puissance face à la Roumaine Irina-Camélia Begu (40e), battue en deux sets 6-1, 6-3 au troisième tour de Roland-Garros, même si la N.1 française a eu du mal à conclure samedi.

Apparue très concentrée, Garcia a proposé un match très solide et a totalisé dix-huit coups gagnants pour treize fautes directes.

Jusqu'au moment de servir pour le match, elle n'a dû faire face à aucune balle de break. C'est alors que les choses se sont un peu compliquées pour la N.7 mondiale. Mais débreakée à 5-2, Garcia s'est rapidement reprise et a fini par conclure sur le jeu de service de son adversaire, à sa cinquième occasion, après un combat de plus de treize minutes.

"Il fallait que j'arrive à hausser mon niveau, à être plus libérée par rapport à mes deux premiers matches. J'ai bien réussi à le faire pendant un set et demi, je m'engageais dans la balle et ça a payé. Après, il y a toujours un peu de tension qui arrive, mais je suis restée postive", a commenté la N.1 française.

En huitièmes de finale, Garcia sera opposée à l'Allemande Angelique Kerber, ex-N.1 mondiale, ou à la Néerlandaise Kiki Bertens (22e).

