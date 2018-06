Dixon dans le Gotha du championnat IndyCar à Detroit

LOS ANGELES (AFP) -

Le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi) est devenu le troisième pilote le plus titré de l'histoire du Championnat IndyCar en décrochant sa 42e victoire samedi à Detroit.

Une semaine après une grosse déception, une belle consolation: 3e dimanche dernier des 500 miles d'Indianapolis, Dixon a dominé la première des deux courses au programme du week-end de Detroit.

Parti en 2e position sur la grille de départ, il a profité d'un passage au stand de l'Américain Marco Andretti, auteur dans la matinée de la pole-position, pour passer en tête et ne plus être inquiété.

Au terme des 70 tours du circuit urbain de Belle Isle, il a devancé les Américains Ryan Hunter-Reay (Andretti), 2e à 1 sec 8249/10000e, et Alexander Rossi (Andretti Herta), 3e à 4 sec 1771/10000e, tandis qu'Andretti a dû se contenter de la 4e place.

Avec cette 42e victoire, la première de la saison, le quadruple champion Indycar est monté sur le podium des meilleurs pilotes de l'histoire du championnat de monoplaces le plus populaire des Etats-Unis.

Il partage la 3e place avec l'Américain Michael Andretti, derrière deux autres Américains, A.J. Foyt et Mario Andretti, avec respectivement 67 et 52 victoires, mais Dixon, qui dispute sa 18e saison en IndyCar, ne croit pas qu'il pourra les rattraper.

"Il y a encore peu, gagner cinq ou six courses dans une saison était possible, mais cette époque est révolue", a-t-il noté.

"C'était bien de finir 3e à +Indy+, mais les gens ne retiennent que le nom du vainqueur, c'est bien de rebondir tout de suite avec cette victoire", a poursuivi Dixon.

Les six premières places sont revenues à des voitures propulsés par des moteurs Honda.

Il faut descendre à la 7e place pour trouver le premier pilote Chevrolet, qui n'est autre que l'Australien Will Power (Penske), vainqueur dimanche dernier de la 102e édition des 500 miles d'Indianapolis.

"Il a fallu se battre pour décrocher cette 7e place, pour viser plus haut, il faudra réussir (dimanche) matin de meilleures qualifs", a prévenu Power.

Sébastien Bourdais (Dale Coyne) s'est classé 13e et Simon Pagenaud (Penske), parti en 13e position sur la grille de départ, a dû se contenter de la 17e place.

Au classement général après sept des 17 courses de la saison et avant la deuxième course programmé dimanche à Detroit, Rossi est le nouveau leader avec 276 points.

Il devance Dixon de quatre points et Power de sept, tandis que Bourdais et Pagenaud, champion IndyCar en 2016, sont respectivement 8e (185 pts) et 10e (168 pts).

