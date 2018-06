Mondial-2018: Cahill, 38 ans, retenu dans les 23 Australiens

SYDNEY (AFP) -

Le vétéran australien Tim Cahill a remporté son pari d'être retenu pour une quatrième Coupe du monde, au cours de laquelle les Socceroos affronteront les Bleus, selon la liste définitive des 23 dévoilée dimanche.

A 38 ans, l'attaquant est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection australienne avec 50 réalisations en 105 capes.

Et s'il trouve le chemin des filets en Russie, il entrera dans le club très privé des joueurs ayant marqué lors de quatre éditions de la Coupe du monde, rejoignant le Roi Pelé et les Allemands Uwe Seeler et Miroslav Klose.

Cahill, qui avait quitté cet hiver Melbourne City pour Milwall en quête de temps de jeu, est parvenu à trouver une place dans la sélection du Néerlandais Bert van Marwijk en dépit d'un nombre d'apparitions très limité dans le club de D2 anglaise.

La mascotte des Socceroos, qui seront les premiers adversaires des Bleus le 16 juin, n'a cumulé que 63 minutes sur le terrain en 10 entrées en jeu avec le club londonien, sans inscrire le moindre but.

Le jeune espoir Daniel Arzani, 19 ans, figure également dans la sélection, dont on été exclus James Troisi, Josh Brillante, Nikita Rukavytsya et Fran Karacic.

L'attaquant Jamie Maclaren fait, lui, figure de miraculé. Il n'était pas dans la liste ramenée à 26 joueurs dévoilée mi-mai mais avait été rappelé pour prévenir une éventuelle défection de Tomi Juric, touché à un genou depuis plusieurs semaines.

Ce dernier demeure dans les 23.

"Chaque étape du processus de sélection a été difficile parce que les joueurs ont tous tout donné pour figurer dans la sélection finale", a déclaré van Marwijk dans un communiqué.

Il s'est dit convaincu que l'équipe ferait la fierté du pays "si nous continuons à travailler collectivement et intensivement dans les deux prochaines semaines et lors de la compétition".

L'Australie a écrasé l'Autriche (4-0) vendredi en match de préparation.

En Russie, elle affrontera également le Danemark et le Pérou au sein du groupe C. Elle doit encore disputer un match amical contre la Hongrie le 9 juin à Budapest.

La liste australienne:

Gardiens: Brad Jones (Feyenoord/NED), Mathew Ryan (Brighton/ENG), Daniel Vukovic (Genk/BEL)

Défenseurs: Aziz Behich (Bursaspor/TUR), Milos Degenek (Yokohama Marinos/JPN), Matthew Jurman (Suwon Bluewings/KOR), James Meredith (Millwall/ENG), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers/AUS), Trent Sainsbury (Grasshopper Club Zurich/SWI)

Milieux de terrain: Jackson Irvine (Hull City/ENG), Mile Jedinak (Aston Villa/ENG), Robbie Kruse (VfL Bochum/GER), Massimo Luongo (Queens Park Rangers/ENG), Mark Milligan (Al Ahli/KSA), Aaron Mooy (Huddersfield Town/ENG), Tom Rogic (Celtic/SCO)

Attaquants: Daniel Arzani (Melbourne City/AUS), Tim Cahill (Millwall/ENG), Tomi Juric (FC Luzern/SWI), Mathew Leckie (Hertha BSC/GER), Jamie Maclaren (Hibernian/SCO), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds/JPN), Dimitri Petratos (Newcastle Jets/AUS)

