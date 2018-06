Orages et inondations: 48 départements en vigilance orange

PARIS (AFP) -

Météo-France a placé dimanche 48 départements de l'Ouest, du Centre et de l'Est de la France en "vigilance orange", prévenant du risque d'orages violents, de fortes pluies et donc d'inondations.

Les orages doivent d'abord frapper toute la façade atlantique, à commencer par la Bretagne vers 12h00, et traverser le pays en direction de l'est, en provoquant "localement des inondations-éclairs" dues à des précipitations qui pourraient atteindre jusqu'à 80 mm.

