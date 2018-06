Roland-Garros: Serena-Sharapova: cinq duels mémorables

PARIS (AFP) -

Serena Williams et Maria Sharapova renoueront le fil d'une rivalité qui dure depuis 14 ans, lundi en huitièmes de finale de Roland-Garros.

Retour sur cinq de leurs duels les plus mémorables.

. Wimbledon 2004: le premier sacre majeur de Sharapova

Battue quelques mois plus tôt par l'Américaine, lors de leur premier duel à Miami (6-4, 6-3 en huitièmes de finale), Sharapova crée une énorme surprise en privant l'Américaine d'un troisième sacre d'affilée à Wimbledon. En l'emportant 6-4, 6-1 en finale sur le Centre court, elle devient, à 17 ans et 2 mois, la deuxième plus jeune joueuse à soulever le fameux plateau d'argent après la Suissesse Martina Hingis, victorieuse en 1997 à 16 ans et 9 mois. La Russe racontera dans son ouvrage "Inarrêtable" (Unstoppable, 2017) avoir entendu la cadette des soeurs Williams pleurer dans les vestiaires. Cette épisode aurait renforcé la motivation de l'Américaine, qui reste sur 18 succès consécutifs face à sa rivale.

. Open d'Australie 2005: Williams inverse la tendance

Battue pour la deuxième fois en trois matches par Sharapova, en finale du Masters 2004 (4-6, 6-2, 6-4) à Los Angeles, Williams inverse la tendance deux mois plus tard à Melbourne. En demi-finale de l'Open d'Australie, elle l'emporte 2-6, 7-5, 8-6 non sans avoir écarté trois balles de match. En finale, Williams domine sa compatriote Lindsay Davenport et remporte son premier trophée majeur depuis Wimbledon 2003.

. JO-2012: la démonstration de Williams

L'Américaine retrouve Sharapova sur sa route lors d'une finale pour la première fois depuis plus de cinq ans Serena et sa victoire sans appel (6-1, 6-2) à l'Open d'Australie 2007. Sur l'herbe londonienne, elle inflige une plus sévère correction encore à sa rivale: 6-0, 6-1 en à peine plus d'une heure (63 minutes). Elle complète son opulent palmarès par sa première médaille d'or olympique en simple et conservera aussi l'or en double avec sa s?ur aînée Venus. L'année 2012, marqué par le début de sa collaboration avec l'entraîneur français Patrick Mouratoglou, sera faste, avec aussi des succès à Wimbledon, à l'US Open et au Masters.

. Roland-Garros 2013: Williams seule sur terre

De retour à la première place mondiale en février, Williams aborde Roland-Garros avec un appétit d'ogresse. Lors de la préparation, elle a fait main basse sur trois tournois: Charleston, Madrid (victoire contre Sharapova en finale) et Rome. En finale, la Russe, tenante du titre, lui oppose une belle résistance. Mais l'Américaine est toujours trop forte et s'adjuge (6-4, 6-4) son 16e trophée majeur. Sharapova, elle, reconquerra le trophée parisien l'année suivante, son dernier en Grand Chelem à ce jour.

. Open d'Australie 2016: Williams, la force de l'habitude

C'est le dernier duel à ce jour entre les deux stars. Lors des quarts de finale à Melbourne, Serena Williams signe une 18e victoire consécutive face à sa rivale, qui ne lui résiste que dans le premier set (6-4, 6-1). En finale, l'Américaine s'inclinera face à l'Allemande Angelique Kerber. Contrôlée positive (meldonium) à Melbourne, Sharapova sera elle suspendue quinze mois pour dopage et ne reviendra sur les courts que fin avril 2017. Entre temps, Williams remportera deux autres trophées majeurs, à Wimbledon 2016 puis lors de l'Open d'Australie 2017, avant de mettre sa carrière entre parenthèses pendant plus d'un an pour cause de grossesse.

