Delphine Ernotte annonce un "plan de transformation" à France Télévisions

PARIS (AFP) -

Delphine Ernotte a annoncé lundi un "plan de transformation" pour France Télévisions qui va reporter massivement ses investissements sur le numérique, un secteur où le groupe a accumulé du retard.

"Il ne s'agit plus aujourd'hui d'ajuster notre modèle à la marge, de continuer à raboter année après année notre vieux paradigme (...) Il s'agit de refonder radicalement notre modèle", a expliqué la présidente de France Télévisions lors d'une conférence de presse au ministère de la Culture.

La ministre Françoise Nyssen a donné lundi le coup d'envoi de la réforme de l'audiovisuel public, annonçant notamment que France 4 ne serait plus diffusée qu'en numérique.

"Nous allons repenser toutes nos offres et nos critères d'appréciation de ce qui a sa place dans nos offres de service public", a expliqué Delphine Ernotte, annonçant l'ouverture de quatre chantiers: l'éducation et les offres pour jeunes, la proximité avec France 3 et France Bleu, l'information de service public, et la création européenne.

France Télévisions est déjà engagée dans un vaste plan de réduction de dépenses d'environ 50 millions d'euros cette année sur un budget de 2,8 milliards d'euros, qui passe notamment par la suppression de 180 postes à la faveur de départs en retraite, sur près de 10.000 salariés.

"Nos ressources vont diminuer et il nous faudra trouver nous-mêmes nos marges de manoeuvre à travers des gains d'efficacité (...) Nous concevrons avec le concours et l'association de l'ensemble des salariés de France Télévisions un plan de transformation qui répondra à ces objectifs et portera ces ambitions", a indiqué Delphine Ernotte.

Un plan qui suscite déjà l'inquiétude des syndicats.

Le groupe investira par "ré-allocation interne" car "une chose est claire", selon Delphine Ernotte : dans tous les pays d'Europe, "la collectivité a mille priorités à financer et n'a plus les moyens d'accompagner les dynamiques budgétaires de l'audiovisuel public".

Le groupe va multiplier "par 10" en 2018 le budget dédié à sa nouvelle offre pour jeunes adultes, "Slash". France 3 va se rapprocher des antennes locales de France Bleu, à l'occasion d'une "réforme de France 3, que 20 ans de tergiversations n'ont pas permis de prendre à bras le corps", selon Delphine Ernotte.

France Télévisions va également "engager la refonte de (son) offre pour enfants autour d'une marque unique", "délinéarisée et ambitieuse, sécurisée et sans publicité", selon Delphine Ernotte.

Au niveau européen, France Télévisions prévoit de proposer, "d'ici quelques mois", "une grande série européenne par mois" coproduite avec des chaînes publiques étrangères.

© 2018 AFP