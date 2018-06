Société Générale: accords pour mettre fin à des enquêtes aux Etats-Unis et en France

PARIS (AFP) -

La deuxième banque française, Société Générale, a annoncé lundi avoir trouvé des accords de principe avec les autorités judiciaires américaines et françaises afin de mettre fin à deux enquêtes, l'une sur le dossier Libor et l'autre concernant le fonds souverain libyen.

Les accords avec le parquet national financier en France et le département de la justice américain doivent encore être entérinés par des juridictions française et américaine lors d'audiences prévues respectivement les 4 et 5 juin, respectivement, a précisé la banque dans un communiqué.

