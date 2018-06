Amnesty International dénonce "la guerre d'anéantissement" de la coalition à Raqqa

Amnesty a enquêté sur les raids menés par la coalition internationale contre l'EI à Raqqa. Dans un rapport publié mardi, l'ONG affirme que des centaines de civils ont été tués et des milliers d'autres blessés dans la ville syrienne dévastée.

Du 6 juin au 12 octobre 2017, la coalition internationale menée par les États-Unis a mené une opération militaire sur Raqqa pour libérer la ville syrienne de l’emprise de l’organisation État islamique (EI). Dans un rapport publié mardi 5 juin, Amnesty International estime que ces frappes aériennes ont tué des centaines de civils et blessé des milliers d’autres.

"Les affirmations de la coalition selon lesquelles sa campagne de bombardements aériens de précision lui a permis de chasser l'EI de Raqqa en faisant très peu de victimes civiles ne résistent pas à un examen approfondi. Sur le terrain, nous avons vu à Raqqa un niveau de destruction comparable à celui que nous avons pu constater dans toutes les zones de guerre où nous nous sommes rendus depuis des décennies", déclare ainsi dans ce document Donatella Rovera, principale conseillère d’Amnesty International pour les situations de crise.

"Les habitants se sont trouvés piégés"

Pour l’ONG, les crimes commis par l’EI, "ne dégagent pas la coalition de son obligation de prendre toutes les précautions possibles pour limiter les dommages infligés aux civils". Amnesty International pointe notamment du doigt "l'utilisation répétée d'armes explosives dans des zones d'habitation" qui explique le nombre important de morts et de blessés.

"Les habitants se sont trouvés piégés tandis que les combats faisaient rage dans les rues de Raqqa entre les militants de l'EI et les combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS) sous direction kurde, soutenus par les frappes aériennes et les tirs d'artillerie incessants de la coalition", résume ce rapport. Il précise que la coalition a procédé à des dizaines de milliers de frappes aériennes et que les forces américaines ont reconnu avoir opéré 35 000 tirs d’artillerie pendant l’offensive sur Raqqa.

"Un haut responsable militaire américain a déclaré que jamais autant d'obus n'avaient été tirés sur un même lieu depuis la guerre du Vietnam. Les tirs d'obus n'étant précis qu'à 100 mètres près, il n'est pas étonnant que les victimes civiles aient été si nombreuses", estime ainsi Donatella Rovera.

Pour établir ce rapport, des chercheurs de l’ONG se sont rendus sur 42 sites touchés par cette opération et ont interrogé des habitants de Raqqa. Le document mentionne le cas de quatre familles qui ont perdu en tout 90 proches et voisins. La famille Badran a été particulièrement éprouvée : "En quelques semaines, 39 membres de cette famille ont été tués lors de quatre frappes aériennes distinctes menées par la coalition, alors que la famille tentait désespérément d'éviter les lignes de front très mouvantes en changeant régulièrement d'endroit dans la ville".

"Nous faisons tout ce que nous pouvons pour minimiser les risques pour les populations civiles"

En réponse à ce rapport, le porte-parole de la coalition internationale, le colonel Sean Ryan, a souligné les "efforts rigoureux" de la coalition et les "renseignements recueillis avant chaque frappe pour détruire efficacement l'EI tout en minimisant les dommages sur la population civile".

Il a affirmé que les conclusions du rapport selon lesquelles les frappes étaient "disproportionnées" ou "aveugles" étaient "plus ou moins hypothétiques" et souligné que toute "mort ou blessure d'une personne non combattante constitue une tragédie".

"Nous faisons tout ce que nous pouvons pour minimiser les risques pour les populations civiles", a assuré de son côté le ministère britannique de la Défense, "mais compte tenu du comportement impitoyable et inhumain de Daech et de l'environnement urbain complexe dans lequel nous évoluons, nous devons accepter que le risque de victimes civiles involontaires soit toujours présent".

