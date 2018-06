Box-office nord-américain: Han Solo pique du nez

WASHINGTON (AFP) -

Le dernier épisode de la saga "Star Wars" reste en tête du box-office nord-américain mais accuse une nette chute, selon des chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

"Solo: A Star Wars Story", le dernier mastodonte des studios Disney, a fait moins -65% ce week-end à 29,4 millions de dollars, 149 millions en tout: une chute quasiment aussi forte que l'avant-dernier épisode, "Les derniers Jedi" (-67% en deuxième week-end), à la différence près que celui-ci était parti de beaucoup plus haut que "Solo".

Le film au budget dépassant les 250 millions de dollars rentre à peine dans ses frais avec des recettes internationales d'environ 264 millions de dollars à ce jour.

Des résultats qui font spéculer sur un début de "fatigue de Star Wars" chez le public... et se demander quel aurait été le destin de ce "spin-off" si les réalisateurs initialement embauchés Phil Lord et Christopher Miller n'avaient pas été abruptement renvoyés par la présidente de Lucasfilm, et remplacés par un vétéran d'Hollywood, Ron Howard.

L'anti super-héros "Deadpool 2" a quant à lui rapporté 23,2 millions de dollars pendant son troisième week-end, pour un total de 254,5 millions.

"A la dérive", avec Shailene Woodley et Sam Claflin, qui met en scène un couple luttant pour sa survie en mer pendant un ouragan, s'est hissé à la troisième place pour son premier week-end et a récolté 11,6 millions de dollars.

"Avengers: Infinity War" passe à la quatrième place avec 10,6 millions, récoltant au total presque 643 millions en Amérique du Nord depuis son lancement il y a six semaines.

"Le Book Club", comédie romantique avec Diane Keaton et Jane Fonda, occupe la cinquième place avec 7,0 millions (47,6 millions en trois semaines).

Voici le reste du Top 10:

6 - "Upgrade" (4,7 millions pour son premier week-end)

7 - "Life of the party" (3,5 millions, 46,3 millions en cumulé)

8 - "Breaking In" (2,8 millions, 41,3 millions en cumulé)

9 - "Action point" (2,4 millions pour son premier week-end)

10 - "Overboard" (1,9 million de dollars, 45,5 en cumulé)

