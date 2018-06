Un Van Gogh vendu aux enchères à Paris à plus de 7 millions d'euros

Un collectionneur américain a déboursé, lundi, plus de 7 millions d'euros pour acquérir un tableau de paysage datant de la période hollandaise de Vincent Van Gogh, peint en 1882. La vente aux enchères était organisée à Paris par Artcurial.

La peinture "Raccommodeuses de filets dans les dunes" (1882) de Vincent Van Gogh a été adjugée, lundi 4 juin, à 7 065 000 euros lors d'une vente aux enchères parisienne, à un collectionneur américain, alors que cette œuvre de jeunesse était estimée entre 3 et 5 millions d'euros. Selon la maison qui organisait la vente, Artcurial, il s'agirait d'un "record du monde pour un paysage de Van Gogh, période hollandaise, vendu aux enchères".

Le collectionneur "l'a emporté après une vive bataille", a souligné Artcurial. La maison avait auparavant qualifié la vente d'"événement", avec "de moins en moins d'œuvres de Van Gogh en circulation" soit "pas plus de deux ou trois par an aux enchères dans le monde".

Van Gogh jeune

L'œuvre a été peinte au tout début de la carrière de Van Gogh, alors qu'il avait 29 ans. "Peinte en août 1882, elle porte en elle toutes les prémisses de la révolution picturale de l'auteur de La nuit étoilée", explique Artcurial.

"On retrouve déjà toutes les caractéristiques de la peinture de Vincent, notamment le traitement des paysages, laissant la place principale à la terre, et celui des ciels toujours très travaillés. Ce paysage est à plus d'un titre remarquable, un jalon essentiel dans le parcours de l'artiste", selon Bruno Jaubert, directeur associé du département d'art moderne d'Artcurial.

"C'est le seul paysage de Vincent peint à cette époque, exemple de l'influence de l'école de Barbizon et de l'école de La Haye", estime l'expert. Huile sur papier marouflé sur panneau, "Raccommodeuses de filets dans les dunes" a été réalisé dans la campagne proche de La Haye, "saisie avec beaucoup de vivacité", selon Bruno Jaubert.

L'ancien propriétaire, un collectionneur européen, a prêté l'œuvre pendant 8 ans jusqu'en 2015 au musée Van Gogh d'Amsterdam.

Première publication : 05/06/2018