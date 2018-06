Espagne : Pedro Sanchez dévoile un gouvernement majoritairement féminin et europhile

Le nouveau président du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, a présenté mercredi 6 juin au roi Felipe VI un gouvernement majoritairement féminin et résolument europhile.

Arrivé au pouvoir après la chute du conservateur Mariano Rajoy, le nouveau chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a présenté, mercredi 6 juin, une équipe pro-européenne et majoritairement féminine.

Avec 11 femmes et 6 hommes, ce gouvernement, qui prêtera serment jeudi devant le roi Felipe VI, est le plus féminin que le royaume ait jamais connu. C'est aussi le plus minoritaire depuis le rétablissement de la démocratie.

Le Parti Socialiste ne dispose en effet que de 84 députés sur 350 et aura la marge de manœuvre que voudront bien lui laisser le parti de gauche radicale Podemos, les nationalistes basques et les indépendantistes catalans, qui ont soutenu vendredi la motion de censure contre Mariano Rajoy.

"Le reflet du meilleur de la société"

Le socialiste Pedro Sanchez, 46 ans et sans expérience du pouvoir, a ainsi nommé l’ancien président du Parlement européen Josep Borrell aux Affaires étrangères et l'actuelle directrice du budget de l’UE Nadia Calvino à l’Économie. La composition de ce gouvernement est "le reflet du meilleur de la société" espagnole, "paritaire, intergénérationnel et ancrée dans l'UE", a-t-il déclaré.

Accordant une place prépondérante aux femmes, il a nommé Carmen Calvo, 60 ans, ancienne ministre de la Culture (2004-2007), comme vice-présidente du gouvernement. Elle dirigera un ministère de l'Égalité, une question prioritaire pour Pedro Sanchez, trois mois après une "grève générale féministe" d'ampleur inédite le 8 mars.

L'ancienne procureure antiterroriste Dolores Delgado arrive à la Justice et l'ancienne juge de la Cour suprême Margarita Robles à la Défense. Isabel Celaa sera chargée de l'Éducation, Magdalena Valerio du Travail et Carmen Montón de la Santé.

À côté de Nadia Calvino à l'Économie, Maria Jesus Montero hérite du portefeuille des Finances. Assumant déjà cette responsabilité au gouvernement régional de l'Andalousie, elle avait ainsi dû pratiquer dans sa région les coupes claires dans les dépenses publiques ordonnées par le gouvernement conservateur.

Respect des engagements

Cette équipe devra respecter les "engagements européens" en matière de déficit public, qui doit être ramené cette année à 2,2 % du PIB. Au nom de "la stabilité", Pedro Sanchez s'est engagé à conserver le budget de l'État 2018 élaboré par les conservateurs, en passe d'être examiné par le Sénat.

"L'Espagne croit de 3 % (par an) mais ne répartit pas la richesse", a-t-il souligné en promettant de lutter pour l'égalité et contre la pauvreté infantile. Sortie de la crise fin 2014, l'Espagne a enchaîné quatre ans de croissance supérieure à la moyenne de la zone euro mais son taux de chômage à 16,7 % n'est dépassé que par celui de la Grèce. Et elle détient le record de contrats temporaires de l'UE (26,8 % des emplois selon Eurostat).

Autre figure pro-européenne, le chef de la diplomatie, Josep Borrell, 71 ans, est un Catalan opposé fermement à l'indépendance de sa région. À l'étranger, il aura à contrer ce qu'il appelle "la propagande" des indépendantistes catalans.

En interne, une autre Catalane sera chargée de dialoguer avec le gouvernement indépendantiste de Quim Torra : Meritxell Batet, Barcelonaise de 45 ans, nommée ministre de l'Administration territoriale.

Une nomination surprise, le ministère de l'Intérieur est confié au magistrat basque Fernando Grande-Marlaska, qui a instruit des dossiers contre l'organisation indépendantiste armée ETA.

Avec AFP

Première publication : 06/06/2018