Mondial-2018: Israël annonce une plainte à la Fifa contre la Fédération palestinienne

RAMAT GAN (ISRAËL) (AFP) -

La Fédération israélienne de football a annoncé mercredi le dépôt d'une plainte auprès de la Fifa contre la fédération palestinienne à la suite de l'annulation du match amical de préparation au Mondial-2018 Israël-Argentine, en raison de "menaces" proférées selon elle contre les joueurs argentins.

"Nous avons affaire à un acte de terrorisme footballistique de la part de la fédération palestinienne de football et de son président. Il ne s'agit plus simplement d'un discours de plus devant le congrès (de la Fifa) ou d'une proposition de plus à l'agenda, mais de menaces contre les joueurs de football venant en Israël", a dit devant la presse le vice-président de la fédération israélienne Rotem Kamer.

