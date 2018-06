Wall Street ouvre en hausse, optimiste sur le commerce extérieur

NEW YORK (AFP) -

Wall Street a ouvert en hausse mercredi, favorisée par un recul du déficit commercial américain dans un contexte de fragilisation de ses relations avec ses partenaires.

Vers 13H50 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,51% à 24.925,89 points.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, progressait de 0,20% à 7.652,80 points.

L'indice élargi S&P 500 prenait 0,27% à 2.756,29 points.

La place new-yorkaise avait terminé en ordre dispersé mardi, le Nasdaq affichant un deuxième record de suite sous l'effet d'une forte progression des valeurs technologiques, dont la hausse avait toutefois été atténuée par la persistance d'inquiétudes sur le dossier du commerce américain: le Nasdaq avait pris 0,41% et le Dow Jones avait lâché 0,06%.

Ce dossier épineux occupait encore le devant de la scène mercredi, les marchés affichant d'après les analystes de Charles Schwab une certaine "résilience".

Mercredi, l'indicateur du déficit commercial des Etats-Unis s'est affiché en recul pour le deuxième mois consécutif en avril sous l'effet notamment d'une baisse des importations de biens en particulier en provenance de la Chine.

Le déficit des biens et services s'est établi à 46,2 milliards de dollars (-2,1%) avec des exportations en hausse de 0,3% et des importations en baisse de 0,2%.

Cette baisse était accueillie positivement par les marchés d'autant qu'elle est supérieure aux attentes des analystes qui anticipaient un déficit de 48,8 milliards.

Cette nouvelle est intervenue au lendemain de la publication par le Wall Street Journal d'une information selon laquelle la Chine a proposé d'acheter près de 70 milliards de dollars de biens américains supplémentaires pour réduire le déficit des Etats-Unis, à condition que l'administration Trump abandonne sa menace de taxes sur 50 milliards de marchandises chinoises.

Les marchés demeuraient toutefois sur leurs gardes, à quelques jours d'un sommet du G7 qui se tient au Canada vendredi et samedi et au cours duquel la chancelière allemande Angela Merkel a prévenu qu'elle s'attendait à des "controverses" notamment sur le plan du commerce avec les Etats-Unis après que Washington a imposé des taxes punitives sur les importations d'acier et d'aluminium européen.

"Les sujets commerciaux peuvent tout faire voler en éclat en un instant, mais pour des raisons pas tout à fait évidentes, les marchés ont décidé pour le moment de les tenir à l'écart", a indiqué Patrick O'Hare de Briefing.

Le marché obligataire se tendait: le rendement sur la dette américaine à 10 ans montait à 2,956% contre 2,928% mardi à la clôture et celui sur les bons à 30 ans avançait à 3,112% contre 3,084% la veille.

