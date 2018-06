House of Fraser: la déroute des commerces britanniques s'amplifie

LONDRES (AFP) -

La déroute s'amplifie pour les commerces de centre-ville au Royaume-Uni: l'enseigne de grands magasins House of Fraser en constitue la dernière victime et ferme la moitié de ses établissements, menaçant 6.000 emplois.

De nombreuses enseignes commerciales ont fait faillite ou ont engagé de lourdes restructurations ces derniers mois, en particulier face à la concurrence de la vente en ligne.

House of Fraser indique jeudi dans un communiqué avoir proposé une restructuration à ses créanciers, sans laquelle elle "ne pense pas avoir un futur viable".

Le plan sera approuvé si les créanciers votent au moins à 75% en sa faveur lors d'une réunion le 22 juin.

Ce projet va se traduire par la fermeture de 31 des 59 magasins dont son vaisseau amiral situé sur la grande avenue commerçante et touristique d'Oxford Street au coeur de Londres, à partir de début 2019.

L'enseigne de moyenne gamme demande également une baisse de ses loyers pour 10 magasins qui seront préservés, afin de réduire ses coûts et lui permettre de se relancer.

Au total, 6.000 salariés sont menacés, dont 2.000 employés directement par House of Fraser mais aussi 4.000 dépendant de commerces qui occupent des espaces de vente dans les magasins de l'enseigne.

- Soutien de la Chine ? -

Fondée en 1849 à Glasgow (Ecosse), House of Fraser emploie directement 5.000 personnes et 12.500 supplémentaires via les concessions, au Royaume-Uni et en Irlande. Le chiffre d'affaires annuel du groupe atteint 1,2 milliard de livres (1,4 milliard d'euros).

"L'industrie du commerce connaît un changement structurel majeur et House of Fraser doit s'adapter très vite à cet environnement en rapide mutation", explique son président Frank Slevin.

"Si les fermetures de magasins représentent une décision très difficile (...), elles sont absolument nécessaires pour que nous continuions à exercer notre activité et être compétitif", selon lui.

En quête d'argent frais, l'enseigne avait négocié début mai le rachat de 51% du capital de sa maison mère par un conglomérat chinois, C.banner, qui possède déjà au Royaume-Uni les célèbres magasins de jouets Hamleys. Cette opération est toutefois conditionnée à la validation du plan de restructuration.

Les analystes étaient de leur côté peu optimistes sur les chances de rebond de l'enseigne, à l'image de Steve Dresser, chez Grocery Insight, cité par la BBC et qui estime que l'enseigne conservera encore trop de magasins.

"Il est difficile de voir comment l'activité peu repartir de l'avant avec la même offre qui n'est pas compétitive et peu attractive dans les points de vente restants", selon lui, alors que les grands magasins sont connus pour avoir des coûts fixes très importants, compte tenu du nombre de salariés et de l'ampleur de leur parc immobilier.

- L'ombre d'Amazon -

Les commerces physiques souffrent d'une conjonction de facteurs défavorables: montée de la vente en ligne, hausse des loyers des commerces, ou encore consommation des Britanniques contrainte par la poussée de l'inflation sur fond de Brexit.

Des milliers d'emplois ont été détruits par les faillites du spécialiste des vêtements Calvetron, de la branche britannique des magasins de jouets Toys "R" Us, des boutiques de produits électroniques Maplin et des fabricants de lits Warren Evans.

Par ailleurs, des restructurations sont en cours chez l'enseigne de vêtement New Look, le marchand de tapis Carpetright ou encore le distributeur de vêtements pour enfants Mothercare.

Les magasins de maxidiscompte Poundworld ont quant à eux été contraints de demander leur placement jeudi sous un régime de protection pendant deux semaines, afin de continuer de négocier avec des repreneurs comme le fonds R Capital, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Le groupe cherche à éviter de faire faillite pour préserver ses 5.300 employés et le cabinet Deloitte pourrait être désigné comme administrateur judiciaire.

"Chaque nouvelle fermeture de magasins affaiblit un peu plus les commerces de centre-ville et cela commence à devenir un cercle vicieux", prévient Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

Coïncidence: le géant américain du commerce en ligne Amazon en plein essor a annoncé mercredi qu'il allait créer 2.500 emplois au Royaume-Uni cette année.

