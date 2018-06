Roland-Garros 2018 : dernier carré pour Nadal, Del Potro, Halep et Stephens en finale

Plus de peur que de mal pour Nadal, qui a finalement su prendre la mesure de Schwartzman après avoir été bousculé la veille. Del Potro s'est défait de Cilic, tandis que chez les femmes, Halep et Stephens se retrouveront en finale.

Il n'y aura finalement pas eu de miracle pour Diego Schwartzman. L'Argentin, qui était parvenu à pousser Rafael Nadal dans ses derniers retranchements, mercredi 6 juin, en quart de finale de Roland-Garros 2018, a fini par plier sous les coups de boutoir du décuple vainqueur à Paris.

Mené d'un set et d'un break, le Majorquin a profité des interruptions de la veille et du report de la rencontre pour retrouver ses esprits et conclure tout en puissance, jeudi midi. Une victoire en quatre sets (4-6, 6-3, 6-2, 6-2) qui n'enlèvera toutefois aucun mérite à Schwartzman, qui est devenu le premier joueur à prendre un set à Nadal sur l'ocre de la porte d'Auteuil depuis l'édition 2015.

#RG18 Malmené hier par Diego Schwartzman, @RafaelNadal est revenu avec d'autres intentions ce jeudi, et s'est qualifié pour sa onzième demi-finale à Roland-Garros au terme d'un superbe combat (4-6, 6-3, 6-2, 6-2 en 3h40). pic.twitter.com/ZrP0HllRa6 Pierre René-Worms (@pierrereneworms) 7 juin 2018

Pour "Rafa", c'est un nouveau rendez-vous argentin qui se profile. Schwartzman vaincu, il devra désormais s'attaquer au géant Juan Martin Del Potro (n°5), qui est sorti vainqueur d'un duel compliqué face au Croate Marin Cilic (n°3). Un succès là encore en quatre sets (7-6 (7/5), 5-7, 6-3, 7-5), grâce auquel "Delpot"' s'est offert une place en demies pour la première fois depuis 2009.

#RG18 Juan Martin del Potro retrouvera @RafaelNadal en demi-finales. Juan Martin Del Potro a battu Marin Cilic (7-6 [5], 5-7, 6-3, 7-5). Le voilà en demi-finales neuf ans après avoir affronté Roger Federer à ce même stade du tournoi. pic.twitter.com/fGCm6hriBb Pierre René-Worms (@pierrereneworms) 7 juin 2018

Une finale Halep - Stephens

Dans le tableau féminin, on connaît désormais l'affiche de la finale de samedi. Un duel qui verra la Roumaine Simona Halep se présenter en grande favorite pour venir décrocher sa toute première couronne à Paris. Bousculée en quart par l'Allemande Angelique Kerber, la numéro un mondiale a cette fois largement surclassé l'Espagnole Garbiñe Muguruza, qui n'avait pourtant pas lâché un set depuis le début de la quinzaine (6-1, 6-4).

#RG18 Agressive, @Simona_Halep a dominé @GarbiMuguruza pour remporter sa demi-finales en deux sets et 1h32. La Roumaine a fait preuve d'une grande force physique et mentale pour venir à bout d'une Muguruza souvent débordée dans les points importants. pic.twitter.com/JWSmzEKwun Pierre René-Worms (@pierrereneworms) 7 juin 2018

En finale, samedi, ce sera au tour de l'Américaine Sloane Stephens de se mesurer à Halep. L'Américaine, tenante du titre à l'US Open, s'est offert le scalp de sa compatriote - et grande amie - Madison Keys en deux manches (6-4, 6-4). Une performance déjà marquante pour une joueuse qui n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale au cours de ses six participations précédentes.

#RG18 Sous les yeux de @MikeTyson accompagné de sa femme et sa fille, @SloaneStephens s'est imposée en demi-finales de #RolandGarros2018 contre sa compatriote américaine Madison Keys (6-4, 6-4). Elle affrontera Simona Halep en finale. pic.twitter.com/GPdy3UbFoE Pierre René-Worms (@pierrereneworms) 7 juin 2018

Première publication : 07/06/2018