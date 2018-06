Le site américain BuzzFeed va fermer sa version française, après quatre ans consacrés aux contenus viraux et à la publication d'enquêtes exclusives. Une décision motivée par des perspectives de croissance incertaines sur le marché français.

Le groupe américain de médias et de divertissement BuzzFeed a brutalement décidé de liquider sa filiale hexagonale. Les 14 salariés de BuzzFeed France, lancé il y a quatre ans, vont en conséquence être licendiés, ont précisé deux employés du site.

C'est Scott Lamb, le responsable du développement international de BuzzFeed, qui a annoncé jeudi 7 juin la nouvelle en personne à l'équipe française, selon une de ces sources.

Une porte-parole de BuzzFeed aux États-Unis n'a pas souhaité confirmer cette fermeture. Mais elle a indiqué que la direction américaine avait "lancé un processus de consultation avec BuzzFeed France", et qu'elle "prend des mesures pour revoir son activité en France, au vu de perspectives de croissance incertaines sur le marché français".

Créé en 2006, BuzzFeed est devenu un acteur important parmi les médias en ligne grâce à des contenus viraux (quiz, recettes, listes) ainsi qu'à sa capacité à générer du trafic via les réseaux sociaux. Ses autres bureaux européens, en Espagne et en Allemagne, ne seraient pas menacés, selon un responsable de l'entreprise.

"Décision brutale et complètement inattendue"

Lancé en novembre 2013, "BuzzFeed France était en pleine période d'investissement et de croissance", a regretté un des salariés. "Le trafic (internet) était en hausse, le site a sorti ses plus gros scoops en 2018", notamment une affaire de discrimination dans un restaurant parisien huppé, des documents sur la campagne présidentielle de Marine Le Pen ou une affaire de harcèlement sexuel sur une chaîne de la TNT.

Le rédacteur en chef du site, Stéphane Jourdain, a regretté une "décision brutale et complètement inattendue". "On a fait un super boulot pendant la présidentielle de 2017", a déclaré le journaliste à l'AFP. "On a très bien couvert l'après-Weinstein. On venait de lancer notre verticale féministe. C'est pour ça qu'aujourd'hui toutes les équipes sont extrêmement déçues."

BuzzFeed avait déjà annoncé fin 2017 qu'il licencierait environ 100 personnes aux États-Unis et en Grande-Bretagne, sur un total d'environ 1 700 salariés, premier signe tangible des difficultés du site d'information, dont le modèle économique est entièrement axé sur la publicité.

BuzzFeed France pourrait être l'une des premières victimes des modifications du fil d'actualités de Facebook, plus centré sur les proches des utilisateurs et moins sur les articles partagés par des médias.

Plusieurs médias américains avaient annoncé, mi-novembre 2017, que BuzzFeed aurait renoncé à s'introduire en bourse à court terme, même si le groupe n'a jamais confirmé son intention d'être coté. Selon ces mêmes médias, l'incapacité du site à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de croissance du chiffre d'affaires aurait échaudé les investisseurs.

Avec AFP

Première publication : 08/06/2018