Espagne: une femme pour la première fois à la tête d'El Pais

MADRID (AFP) -

Soledad Gallego-Díaz va devenir la première femme à diriger le quotidien espagnol El Pais, premier tirage du pays, au moment où l'Espagne s'est dotée d'un gouvernement majoritairement féminin, a-t-on appris vendredi auprès du groupe.

La nomination de cette journaliste, née en 1951 à Madrid, a été approuvée jeudi par la rédaction de près de 300 journalistes lors d'un vote où elle a recueilli 97,2% des suffrages.

Elle doit encore être approuvée formellement par le conseil d'administration du journal, a précisé un porte-parole du groupe Prisa, propriétaire du journal le plus lu du monde hispanique avec ses éditions Amérique latine, de langue espagnole et portugaise.

Soledad Gallego-Díaz, entrée à El Pais peu de temps après la fondation du quotidien en 1976, a été journaliste politique avant d'entamer une longue carrière à l'international en tant que correspondante à Bruxelles, Londres, Paris, New-York et Buenos Aires.

Elle a également été directrice adjointe du journal proche du Parti socialiste (PSOE), dont elle devient aujourd'hui la première femme directrice.

Sa nomination intervient alors que le pays s'est doté du gouvernement le plus féminin de son histoire avec 11 femmes ministres et six hommes, nommé mercredi par le chef de gouvernement socialiste Pedro Sanchez.

Soledad Gallego-Díaz succède à cette fonction à Antonio Caño, en poste depuis 2014, une période pendant laquelle El Pais s'est montré très critique envers Pedro Sanchez, devenu la même année secrétaire général du Parti socialiste (PSOE).

