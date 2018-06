Mort en France du célèbre chef américain Anthony Bourdain

Le célèbre chef américain Anthony Bourdain a été retrouvé mort vendredi dans sa chambre d'hôtel en France, a annoncé son employeur, la chaîne américaine CNN.

Anthony Bourdain, un chef américain devenu mondialement célèbre grâce à son émission de télévision culinaire "Parts Unknown", est mort en France à l'âge de 61 ans, a annoncé vendredi 8 juin son employeur, CNN.

"C'est avec une extraordinaire tristesse que nous sommes en meusre de confirmer la mort de notre ami et collègue Anthony Bourdain", a indiqué la chaîne dans un communiqué. Anthony Bourdain a été découvert dans sa chambre d'hôtel à Strasbourg par son ami français, Éric Ripert, le copropriétaire et chef du Bernardin, à New York, l'un des plus célèbres restaurants des États-Unis.

Avec AFP et AP

Première publication : 08/06/2018