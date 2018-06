Roland-Garros: 1re finale pour Thiem, fin de l'aventure pour Cecchinato

PARIS (AFP) -

L'Autrichien Dominic Thiem, N.8 mondial, s'est qualifié pour sa première finale à Roland-Garros en mettant fin à l'aventure de l'invité surprise du dernier carré, l'Italien Marco Cecchinato (72e), en trois sets 7-5, 7-6 (12-10), 6-1 vendredi.

A 24 ans, Thiem, déjà double demi-finaliste à Paris (2016 et 2017) et seul joueur à avoir battu Rafael Nadal sur terre battue en 2017 et en 2018, disputera dimanche sa première finale de Grand Chelem. Il défiera le décuple vainqueur du tournoi, Nadal, ou l'Argentin Juan Martin del Potro (6e), opposés dans la seconde demi-finale.

© 2018 AFP