Roland-Garros: pour Nadal "ce serait de l'arrogance de penser que tout cela est normal"

PARIS (AFP) -

"Ce serait de l'arrogance de penser que tout cela est normal", a estimé Rafael Nadal qui s'est donné l'opportunité de briguer un onzième titre à Roland-Garros, après sa victoire en demi-finale vendredi face à Juan Martin Del Potro.

"Je suis heureux d'en être arrivé là. J'apprécie encore plus ces moments parce qu'ils arrivent à un stade avancé de ma carrière et après toutes les blessures dont j'ai souffert", a expliqué l'Espagnol, contraint cette saison de s'arrêter durant plus de deux mois, de janvier à avril, pour soigner sa jambe droite.

"J'ai souffert et j'ai traversé des moments difficiles, par exemple à Acapulco et Miami où je n'ai pas pu jouer. Quand après ça, vous remportez les tournois de Monte-Carlo et de Rome puis que vous atteignez la finale de Roland-Garros, vous ne pouvez qu'être heureux et savourer ces moments", a poursuivi le Majorquin de 32 ans.

"C'est important de rester humble mais il faut en même temps apprécier les choses que vous accomplissez à leur juste valeur. Ce serait de l'arrogance de penser que tout cela est normal. Je dois surtout profiter de ce qui m'arrive", a conclu le décuple lauréat de Roland-Garros, qui affrontera l'Autrichien Dominic Thiem dimanche.

