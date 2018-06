Tournée Nouvelle-Zélande: de l'or en Barrett

AUCKLAND (AFP) -

Beauden, Scott et Jordie: les talentueux Barrett écriront une nouvelle page de la riche histoire des All Blacks en devenant samedi, contre le XV de France à Auckland, le premier trio de frères à débuter ensemble un match avec le prestigieux maillot à la fougère argentée.

Le rugby est une telle histoire de famille au pays du Long nuage blanc que 46 paires de frères ont déjà porté ensemble la tunique noire -- dont, récemment, Ardie et Julian Savea, ou Ben et Owen Franks.

Pour se démarquer, il convient donc de faire mieux, ce que n'ont pas réussi à faire les Whitelock (Sam et Luke, titulaires samedi, ainsi que George), internationaux néo-zélandais mais jamais pendant le même match (George compte une seule sélection, en 2009).

Ni, au début XXe siècle, les Brownlie (Cyril, Maurice et Laurie) et les Nicholls (Mark, Ginger et Harold).

Les Barrett sont sur le point de le faire, prêts à enfumer les Bleus samedi à l'Eden Park où ils ont été titularisés par Steve Hansen: Beauden (27 ans, 62 sél.), meilleur joueur du monde 2016 et 2017 à l'ouverture, Scott (24 ans, 16 sél.) en deuxième ligne et Jordie (21 ans, 2 sél.) à l'arrière.

"C'est un de ces rêves de gosses que nous avions quand nous gambadions dans le jardin familial en faisant semblant d'être Christian Cullen (ancien arrière néo-zélandais) ou Tana Umaga, ou n'importe quel autre All Black de l'époque. Il est devenu réalité. Je suis impatient de jouer avec eux", a souligné Beauden.

Le jardin, ou plutôt la ferme que leurs parents Kevin et Robyn ont achetée, dans la région de Taranaki, à l'ouest de l'île du Nord, à Graham Mourie, ancien emblématique capitaine néo-zélandais de la fin des années 1970.

Et où ils ont élevé leurs cinq fils et trois filles. Avec sans doute l'ambition d'en "faire des All Blacks", selon la phrase attribuée à Kevin "Smiley" (réellement prononcée?) lors de son dernier match à la fin des années 90 après avoir disputé quelques rencontres de Super Rugby avec les Wellington Hurricanes, où jouent actuellement Beauden et Jordie (Scott évolue aux Crusaders).

- Jordie 'repartait en pleurant' -

Ce ne sera pas le cas de Kane, d'un an l'aîné de Beauden, moins doué et qui a mis en 2014 un terme à sa carrière de troisième ligne des Auckland Blues après une série de commotions cérébrales.

Avec Kane, les trois futurs All Blacks ont pratiqué "toutes sortes de sports dans le jardin familial, surtout du cricket", racontait l'an passé Jordie. "J'essayais de rivaliser, mais au rugby je ne pouvais pas vraiment" ajoutait-il.

Jordie, qui a défrayé la chronique le week-end passé pour être entré dans l'appartement d'inconnus à Dunedin afin d'éponger par un hamburger l'alcool ingurgité, a forcément été bizuté par ses aînés.

"Il nous cherchait, et repartait en pleurant. Mais revenait un peu plus fort la fois d'après" selon Beauden qui partage avec ses frères "un féroce esprit de compétition", selon Steve Hansen.

Le plus âgé des trois frères ajouterait une forte capacité de travail, à force de regarder les parents accomplir leur dur labeur à la ferme: "Vous ne comptez pas vos heures, il y a toujours du travail. Transposé au rugby, cela veut dire donner toujours le meilleur de soi-même."

Une volonté qui, couplée à leur talent, leur permettra samedi d'écrire une page de l'épais livre d'or des All Blacks.

Par Nicolas KIENAST

© 2018 AFP