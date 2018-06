Elizabeth II fête ses 92 printemps en grande pompe

La reine Elizabeth II, entourée de la famille royale, mais sans la présence du duc d'Edimbourg, fête ses 92 ans lors de la traditionnelle parade "Trooping the colour"

La Reine Elizabeth II célèbre son 92ème anniversaire en grande pompe à Buckingham Palace, lors de la traditionnelle parade militaire appelée "Trooping the colour". Plus de 1 400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens défilent samedi 9 juin sous le regard de la souveraine britannique, vêtue de bleue. Des milliers de personnes ont également fait le déplacement. Cette tradition a été instaurée en 1748 par le roi Georges II, et a lieu chaque deuxième samedi de juin. Elle ne marque en fait pas le véritable anniversaire de la reine, qui a fêté ses 92 ans le 21 avril dernier. La date de l’anniversaire a été volontairement déplacée selon la tradition, afin que les conditions climatiques soient plus favorables.

Un garde royal sikh dans la parade

Si le mari d’Elizabeth II, le Prince Philip, bientôt 97 ans et affaibli par une opération de la hanche, ne s'est pas montré à la cérémonie, la reine est entourée du reste de la famille royale, en particulier le prince Harry, fraîchement marié avec l’actrice américaine Meghan Markle. Ils doivent assister à une parade de la Royal Air Force sur le parvis de Buckingham Palace. La cérémonie a été marquée pour la première fois par la présence dans le défilé d’un garde royal sikh de 22 ans, originaire de Leicester, portant un turban noir.

Vendredi 8 juin, la reine Elizabeth II avait décoré 1 057 personnes, selon la traditionnelle liste publiée à l’occasion de son anniversaire. Notamment Emma Thompson, 59 ans, oscarisée pour son rôle dans le film "Retour à Howards End", qui a été élevée au rang de d'Officier de l'Ordre de l'Empire britannique pour services rendus à l'art dramatique, ainsi que l'actrice Keira Knightley, 33 ans, à la filmographie déjà dense et variée.

Avec AP

Première publication : 09/06/2018