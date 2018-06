Troisième titre NBA en quatre ans pour les Golden State Warriors

Les Golden State Warriors de Stephen Curry et Kevin Durant ont battu vendredi soir les Cleveland Cavaliers de LeBron James (108-85) dans le match 4 de la finale NBA pour remporter leur troisième titre en quatre ans.

Golden State n'a pas fait de détails face à Cleveland lors de la finale 2018 et a remporté son troisième titre NBA en quatre ans, vendredi 8 juin, tandis que LeBron James, blessé à la main droite depuis le premier match, a perdu sa sixième finale et a peut-être disputé son dernier match sous le maillot des Cavaliers.

Le suspense, déjà mince avant le coup d'envoi de ce quatrième match, n'aura duré que quelques minutes: le temps pour Stephen Curry de marquer plus de points (12) en six minutes que durant tout le match 3 (11).

Avec Curry, survolté, et Kevin Durant, toujours aussi implacable, Golden State, porté en défense par Draymond Green, était bien trop fort pour Cleveland qui a perdu son quatrième match de suite 108 à 85 et a été balayé quatre victoires à zéro, comme lors de la finale 2007 face à San Antonio.

Après ce sixième sacre dans l’histoire du club (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018), les Warriors sont désormais la troisième équipe la plus titrée de l'histoire, à égalité avec les Chicago Bulls de Michael Jordan, derrière les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers, sacrés respectivement 17 et 16 fois.

37 points pour Stephen Curry

Golden State a débuté idéalement ce match 4 en prenant rapidement onze points d'avance (24-13) sous l'impulsion de Stephen Curry qui, deux jours après l'un des pires matches de play-offs de sa carrière, a marqué 37 points.

Cleveland a bien tenté de se rebeller durant le deuxième quart-temps et a pris brièvement l'avantage (39-38), mais les Warriors, avec leur impressionnant potentiel offensif, étaient bien trop forts avec Curry, Kevin Durant, auteur d'un "triple double" (20 points, 12 rebonds, 10 passes décisives) et élu pour la deuxième année de suite meilleur joueur (MVP) de la finale, et Klay Thompson (10 points).

>> À lire : Stephen Curry, le phénomène hors norme de la NBA

Golden State a pris le large, comme souvent cette saison, durant le troisième quart-temps pour compter jusqu'à 21 points d'avance (86-65) et n'ont plus été inquiétés.

"Cela a été une saison plus compliquée que les précédentes mais on a répondu encore présent, c'est d'autant plus beau", a rappelé Stephen Curry, en référence notamment à la finale de la conférence Ouest où ses Warriors, menés 3 à 2, ont été au bord de l'élimination face aux Houston Rockets (4-3).

"Cela a été une longue saison, on a connu beaucoup de problèmes et de blessures, mais on a retrouvé notre défense au meilleur moment, dès le début des play-offs", a insisté de son côté son entraîneur Steve Kerr.

LeBron James restera-t-il à Cleveland ?

Pour les Cavaliers, cette lourde défaite marque peut-être la fin de l'ère LeBron James. Alors que le meilleur joueur de la planète a joué presque toute sa carrière à Cleveland, la ville de sa région natale, depuis son arrivée en NBA en 2003 – il a passé quatre saisons à Miami entre 2010 et 2014 – le voici qui arrive en fin de contrat en juillet. Et après avoir perdu une sixième finale, il pourrait répondre aux sirènes des Houston Rockets, des Philadelphie Sixers ou des Los Angeles Lakers.

À 33 ans, "King James" a réalisé de l'avis général la meilleure saison de sa carrière, mais son palmarès reste bloqué à trois titres NBA : deux avec Miami (2012 et 2013) et un avec Cleveland (2016).

Limité à 23 points vendredi soir, il a suivi la fin du match du banc, non sans avoir reçu une ovation des supporters de Cleveland à sa sortie du terrain à trois minutes de la fin du match.

En conférence de presse, il a révélé avoir joué les trois derniers matches avec la main droite facturée. "C'est une blessure que je me suis faite moi-même après le match 1 (...). J'ai laissé mes émotions prendre le dessus, car on est passé près de la victoire dans ce match", a-t-il expliqué.

LeBron James a ensuite évoqué la question de son avenir qui passionne la NBA: "Il faut que je prenne en compte ma famille, contrairement à la dernière fois (en 2014 NDLR), j'ai deux adolescents et une petite fille, dont l'avis compte", a-t-il rappelé.

"Quand je suis revenu ici (à Cleveland), c'est parce que j'avais l'impression de ne pas avoir été au bout des choses la première fois", a souligné le numéro 23 des Cavaliers, avant de refuser de répondre, dans un sourire, à la question "Et maintenant êtes-vous allé au bout des choses ?"

Avec AFP

Première publication : 09/06/2018