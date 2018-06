Roland-Garros: Mahut et Herbert titrés en double messieurs

PARIS (AFP) -

Les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté le titre en double messieurs à Roland-Garros en battant le Croate Mate Pavic et l'Autrichien Oliver Marach, respectivement N.1 et N.2 mondiaux, en deux sets 6-2, 7-6 (7/4) samedi.

La paire tricolore s'offre ainsi son troisième trophée majeur, après l'US Open 2015 et Wimbledon 2016. Mahut (36 ans) et Herbert (27 ans) sont les troisièmes Français à s'imposer en double messieurs à Paris dans l'ère Open après Yannick Noah/Henri Leconte (1984) et Julien Benneteau/Edouard-Roger Vasselin (2014).

© 2018 AFP