Roland-Garros: Stephens ne veut plus entendre qu'elle ne gagne "qu'aux Etats-unis"

PARIS (AFP) -

La championne de l'US Open, l'Américaine Sloane Stephens ne veut plus entendre qu'elle ne gagne "qu'aux Etats-unis" et se sent désormais meilleur "qu'avant" grâce à la finale atteinte à Roland-Garros, a-t-elle affirmé samedi en conférence de presse.

"Peut-on rappeler que vous tous (les journalistes) ici présents aviez tweeté que j'avais un bilan négatif (victoires/défaites) partout sauf aux Etats-Unis. Là, je pense avoir fait du bon boulot en atteignant la finale de Roland-Garros. Donc, si vous pouviez tweeté ça aussi, cela me rendrait très heureuse. Je vous retweeterais", a affirmé la Floridienne de 25 ans, après sa défaite face à la N.1 mondiale, la Roumaine Simona Halep.

Parmi les six titres de son palmarès, cinq ont été remportés sur le continent américain, dont quatre aux Etats-Unis (Washington 2015, Charleston 2016, US Open 2017, Miami 2018).

Après son triomphe à l'US Open en septembre, la future N.4 mondiale (meilleur classement ce lundi) avait essuyé huit défaites consécutives et n'avait réenclenché la marche avant que fin février... sur le continent américain, à Acapulco (Mexique). Elle n'a pas eu l'air d'apprécier que les médias s'attardent sur cette mauvaise série.

"Visiblement, la seule chose que vous voulez dire c'est +"Elle a 0 (victoire) et 8 (défaites) dans les autres pays+, et bla-bla-bla. Oui, je veux parler de vous, de vous et de beaucoup d'entre vous aussi", a-t-elle affirmé en pointant des journalistes du doigt.

"Je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui mais, en tous cas, c'est mieux qu'avant", a conclu Stephens en ajoutant que les journalistes restaient "(ses) plus grands détracteurs".

© 2018 AFP