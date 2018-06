Les Talibans acceptent un cessez le feu pour la fin du ramadan

C'est une première depuis 2001: les talibans ont annoncé plusieurs jours de trêve avec les forces afghanes, à l'occasion de la fin du ramadan. Le prélude à un futur accord politique avec le gouvernement afghan?

Les talibans ont annoncé samedi 9 juin trois jours de cessez-le-feu avec les forces afghanes, pour la fin du ramadan, une première depuis 2001, qui intervient deux jours après l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral par le président afghan Ashraf Ghani.

Les talibans ont toutefois ajouté, dans un communiqué diffusé via l'application Whats App, qu'ils continueraient leurs opérations contre les "forces occupantes" étrangères dans le pays et qu'ils se défendraient "avec virulence" s'ils sont attaqués.

C'est la première fois depuis 17 ans et l'intervention d'une coalition internationale menée par les Etats-Unis qui les avait chassés du pouvoir que les talibans décrètent un quelconque cessez-le-feu.

"Tous les moujahidines ont pour ordre de cesser les opérations offensives contre les forces afghanes durant les trois premiers jours de l'Aïd-el-fitr", qui devrait commencer en fin de semaine prochaine. Mais s'ils "sont attaqués, ils se défendront", ont-ils poursuivi.

Vers de futurs pourparlers de paix ?

Ashraf Ghani avait expliqué que son offre, inédite à l'occasion d'une fête religieuse, était consécutive "à la fatwa historique des oulémas afghans", qui ont décrété lundi le terrorisme contraire à l'Islam. En effet, 3.000 oulémas de tout le pays se sont réunis pour publier une fatwa déclarant les attaques-suicide « haram » (interdites) et recommandant un cessez-le-feu aux belligérants.

Ce cessez-le feu marque-t-il un nouveau réchauffement entre les talibans et le pouvoir afghan ? Fin février, lors d'une conférence régionale, le président Ghani a proposé des pourparlers de paix aux talibans, qui pourraient devenir un parti politique s'ils acceptent un cessez-le-feu et reconnaissent la Constitution de 2004. Des négociations secrètes seraient en cours, mais les talibans n’ont pas répondu officiellement. Depuis le début du ramadan, plusieurs attentats meurtriers des talibans ont visé en priorité forces de sécurité, police et armée.

Avec AFP

Première publication : 09/06/2018