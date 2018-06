Rallye de Sardaigne: Neuville gagne devant Ogier et creuse l'écart au championnat

ALGHERO (ITALIE) (AFP) -

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a remporté dimanche le Rallye de Sardaigne, 7e manche du Championnat du monde WRC, pour seulement 7/10 de seconde devant le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford), et augmente son avance en tête du championnat.

Au classement, Neuville compte désormais 27 points de plus qu'Ogier. Il s'agit de la neuvième victoire du Belge en WRC, la deuxième en Sardaigne après 2016. Devancé de 8/10 avant la dernière spéciale par le quintuple champion du monde, Neuville a réalisé le meilleur temps de la "Power Stage" pour dominer in extremis le Français. Le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota) a pris la 3e place, devant le Néo-Zélandais Hayden Paddon (Hyundai) et le Norvégien Mads Ostberg (Citroën).

© 2018 AFP