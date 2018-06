Sommet de Singapour : "La poignée de main avec Trump sera une source de légitimité énorme pour Kim"

Jeremy Ghez, professeur d'affaires internationales à HEC, apporte son éclairage sur les enjeux du sommet de Singapour entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Donald Trump et Kim Jong-un sont arrivés dimanche 10 juin à Singapour à deux jours de leur sommet historique, dont l'issue s'annonce incertaine, après des décennies de défiance et de tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. Jeremy Ghez, professeur d'affaires internationales à HEC, revient sur les objectifs des deux dirigeants.

>> À lire aussi : Sommet Donald Trump et Kim Jong-un, un chemin semé de tweets

"Il ne faut pas oublier que, pour Donald Trump, sa première motivation est sa base électorale", explique Jeremy Ghez.

"La poignée de main va lui permettre de dire : 'Regardez ! J'ai réussi là où tout mes prédecesseurs ont échoué. Nous avons noué un dialogue avec la Corée du Nord qui va nous éviter un énième conflit'. Et ça, la base électorale de Trump va apprécier", analyse le spécialiste des relations internationales.

"Difficile de connaître l'état de l'opinion publique nord-coréenne"

"Pour Kim Jong-un, c'est par contre très difficile de dire ce qu'il risque. On connaît très mal l'état de l'opinion publique nord-coréenne", rappelle Jeremy Ghez. "Ce qui est évident, c'est qu'il rencontre le leader de la première puissance mondiale. À ses yeux, il a réussi à le faire plier pour organiser ce sommet. Sa poignée de main avec Trump sera une source de légitimité énorme."

>> À lire : Kim Jong-un ou la survie du régime nord-coréen avant tout

Première publication : 10/06/2018