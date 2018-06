Trump en route vers Singapour pour préparer le sommet avec Kim-Jung Un

Le président américain Donald Trump a quitté le tumultueux sommet du G7 au Canada pour se rendre à Singapour, afin de préparer sa rencontre avec le leader nord-coréen Kim-Jung Un mardi prochain.

Donald Trump et Kim Jong-un sont attendus dimanche 10 juin à Singapour, deux jours avant un sommet historique entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, qui s’annonce plein d’incertitudes. L'arsenal nucléaire nord-coréen, qui a valu à Pyongyang une importante série de sanctions de l'ONU au fil des ans, sera au centre de toutes les discussions.

Le dirigeant nord-coréen est arrivé à Singapour. Donald Trump, premier président américain en exercice à négocier en direct avec un héritier de la dynastie des Kim, devrait lui atterrir à Singapour à bord d’Air Force One vers 20h30 (12h30 GMT), après avoir quitté le Canada, où il s’était rendu au sommet du G7.

Au-delà de la photo des deux hommes, inimaginable il y a quelques mois encore lorsqu'ils étaient engagés dans une inquiétante surenchère verbale, un énorme point d'interrogation pèse sur l'issue de ce tête-à-tête que le monde entier observera mardi à la loupe.

"Une occasion unique"

Washington réclame une dénucléarisation "complète, vérifiable et irréversible" de la Corée du Nord. Pyongyang s'est déclaré favorable à une dénucléarisation de la péninsule, mais cette formule très vague laisse la place à d'innombrables interprétations. L’un des possibles résultats concerts évoqués par Washington serait un accord de principe pour mettre fin à la guerre de Corée. La guerre de 1950-1953 avait en effet été conclue d'un armistice et non d'un traité de paix: Nord et Sud sont donc techniquement toujours en guerre.

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompei, qui a rencontré à deux reprises Kim Jung- un a aussi fait part de son optimisme. "A bord d'Air Force One, en route pour le sommet de Singapour. Un avenir meilleur est possible pour la Corée du Nord", a-t-il tweeté.

Aboard AF1, headed for #SingaporeSummit - A brighter future for #NorthKorea is possible @StateDept Secretary Pompeo (@SecPompeo) 9 juin 2018

Avant de quitter le Canada, DonaldTrump a une nouvelle fois affiché samedi son optimisme sur cette rencontre dont il espère faire un marqueur de sa présidence. "J'ai l'impression que Kim Jong-un veut faire quelque chose d'important pour son peuple, et il en a l'opportunité", a-t-il lancé, voyant dans la rencontre à venir "une occasion unique (...) qui ne se représentera jamais". Jeudi, il avait même évoqué une possible invitation du leader nord-coréen à la Maison Blanche si la première prise de contact se passait bien.

Première publication : 10/06/2018