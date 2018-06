GB: le maxidiscompteur Poundworld fait faillite, 5.100 emplois menacés

LONDRES (AFP) -

L'enseigne britannique de magasins de maxidiscompte Poundworld s'est placée lundi sous le régime des faillites au Royaume-Uni, menaçant quelque 5.100 emplois et illustrant la déconfiture des commerces physiques dans le pays.

Poundworld a été placée sous administration judiciaire, a annoncé dans un communiqué le cabinet Deloitte qui est nommé administrateur de la société.

L'enseigne avait obtenu vendredi deux semaines pour négocier d'une possible reprise par le fonds R Capital, mais les discussions ont échoué, conduisant à sa faillite.

Pour l'heure, Poundworld poursuit son activité, alors que Deloitte va tenter de trouver un acheteur pour tout ou partie de la société. Aucun licenciement ni fermeture de magasins ne sont actés dans l'immédiat.

L'administrateur explique que, comme de nombreux commerces de centre-ville, Poundworld a souffert d'une hausse de ses coûts de production, d'une baisse de la fréquentation, d'une moindre confiance des consommateurs et d'un marché du maxidiscompte toujours plus concurrentiel.

"Le contexte de marché pour la distribution au Royaume-Uni est extrêmement difficile et Poundworld a cherché à réagir avec une restructuration de son activité. Malheureusement cela n'a pas été possible", explique Clare Boardman, associé chez Deloitte.

Poundworld, fondée en 1974 dans le Yorkshire (nord de l'Angleterre) où il a son siège, possède 335 magasins dans le pays. Il vend quelques 8.000 gammes de produits généralement à 1 livre, que ce soit dans l'alimentaire, les produits pour la maison ou la confiserie.

Cette faillite intervient quelques jours à peine après la lourde restructuration des grands magasins House of Fraser qui pourrait fermer plus de la moitié de ses magasins et entraîner la suppression de 6.000 emplois.

Les commerces physiques souffrent d'une conjonction de facteurs défavorables, avec la montée de la vente en ligne, la hausse des loyers des commerces, ou encore consommation des Britanniques contrainte par la poussée de l'inflation sur fond de Brexit.

Des milliers d'emplois ont été détruits par les faillites du spécialiste des vêtements Calvetron, de la branche britannique des magasins de jouets Toys "R" Us, des boutiques de produits électroniques Maplin et des fabricants de lits Warren Evans.

Par ailleurs, des restructurations sont en cours chez l'enseigne de vêtement New Look, le marchand de tapis Carpetright ou encore le distributeur de vêtements pour enfants Mothercare.

© 2018 AFP