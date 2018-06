Italie : le nouveau ministre de l'Intérieur Salvini interdit à une ONG de débarquer des migrants

Issu de l'extrême droite, le nouveau ministre italien de l'Intérieur a refusé qu'un navire humanitaire transportant plus de 600 migrants accoste dans un port du pays. Le maire de Naples s'est dit prêt à accueillir le navire.

Le nouveau ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a refusé, dimanche 10 juin, qu'un navire humanitaire transportant plus de 600 migrants recueillis en Méditerranée accoste dans un port de la péninsule et a demandé à Malte de l'accueillir.

La Valette a aussitôt refusé en expliquant ne jouer aucun rôle dans les opérations de sauvetage, ce qui pourrait donner lieu à une crise diplomatique entre les deux États-membres de l'Union européenne (UE).

"Malte ne reçoit personne, la France refoule les gens à la frontière, l'Espagne défend ses frontières avec des armes. À partir d'aujourd'hui, l'Italie commencera aussi à dire non à la traite des êtres humains, non à l'immigration clandestine", a écrit le ministre issu de la Ligue, parti d'extrême droite, sur Facebook. "Mon but est de garantir une vie paisible pour ces jeunes en Afrique et pour nos enfants en Italie", poursuit Matteo Salvini.

Plus de 600 000 migrants ont atteint l'Italie par bateau depuis 2013. Les arrivées ont reculé de 85 % depuis le début de l'année grâce aux accords conclus par le gouvernement italien précédent pour empêcher les départs des côtes libyennes, mais les sauvetages se sont à nouveau multipliés ces derniers jours.

Le port de Naples prêt à les accueillir

Les ports ne dépendent toutefois pas de son autorité et le maire de Naples, Luigi De Magistris, qui a souvent eu maille à partir avec le chef de file de la Ligue, a annoncé que le bateau serait le bienvenu sur les quais de la ville. "Si un ministre sans cœur laisse les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, les êtres humains mourir en mer, le port de Naples est prêt à les accueillir. Nous sommes humains, avec un grand cœur. Naples est prête, sans argent, à sauver des vies", a-t-il déclaré.

SOS Méditerranée avait annoncé un peu plus tôt sur Twitter que 629 migrants, dont 123 mineurs non accompagnés, 11 autres enfants et sept femmes enceintes avaient été recueillis à bord de l'Aquarius. Plusieurs centaines d'entre eux ont été repêchés par la marine italienne avant d'être transférés sur le navire de l'ONG, précise-t-elle.

"Le bateau se dirige maintenant vers un port sûr au Nord", ajoute SOS Méditerranée, sans préciser la destination exacte. Pratiquement tous les bateaux de migrants se rendent en Italie après les sauvetages.

Jugeant l'Italie "attaquée", Matteo Salvini avait demandé vendredi une intervention de l'Otan contre l'immigration clandestine. Il a en outre promis plus de contrôles aux ONG qui viennent en aide aux migrants en Méditerranée.

Samedi, les autorités italiennes ont retenu et contrôlé pendant douze heures un autre bateau de secours, le Sea-Watch 3, qui avait transporté 232 personnes jusqu'à Reggio de Calabre, dans le sud-ouest. L'équipage du Sea-Watch a précisé qu'il avait demandé auparavant l'aide des garde-côtes de Malte, mais que ce pays avait refusé.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 11/06/2018