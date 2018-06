Microsoft prépare des consoles de jeu de nouvelle génération

LOS ANGELES (AFP) -

Le responsable des consoles de jeux Xbox de Microsoft a indiqué que la société travaillait sur des consoles de nouvelle génération ainsi que sur un service en nuage qui permettrait aux joueurs de jouer en continu sur n'importe quel appareil.

Microsoft va mettre en place cinq nouveaux studios consacrés au de jeu, un qu'elle est en train de créer dans le sud de la Californie et quatre autres qu'elle est en train d'acheter, selon Phil Spencer, chef de l'équipe Xbox.

"Nous faisons l'un de nos plus grands investissements annuels dans les équipes en créant cinq nouveaux studios de création", a déclaré dimanche M. Spencer lors d'un événement médiatique Xbox avant le début officiel de l'exposition annuelle Electronic Entertainment Expo à Los Angeles cette semaine.

Les détails financiers des acquisitions de ces studios, Playground Games, Ninja Theory, Undead Labs et Compulsion Games n'ont pas été divulgués par M. Spencer.

Microsoft a été critiqué pour son manque de jeux vidéo à succès exclusivement destinés à la Xbox, tandis que Sony domine cette génération de consoles avec des modèles PlayStation 4 qui proposent de nombreux jeux convoités.

L'événement consacré à la Xbox a présenté des extraits de films ou de 52 jeux, y compris de nouveaux épisodes de franchises à succès telles que "Fallout" et "Halo". Parmi ces jeux, 18 titres ont été conçus exclusivement pour la console Xbox.

M. Spencer a déclaré que son équipe était "profondément impliquée dans l'architecture de la prochaine Xbox" à un moment où les jeux sur téléphones mobiles et ordinateurs personnels sont en plein essor.

Sony, rival de Microsoft dans le secteur des jeux travaillerait sur un successeur de PlayStation 4.

Microsoft travaille également sur un "réseau en nuage" pour diffuser en continu des jeux de qualité destinés à un ensemble d'appareils reliés à Internet, y compris des téléphones intelligents et des tablettes, selon M. Spencer.

"Le monde du jeu va connaître une croissance historique et nous engageons toutes les ressources de Microsoft pour assurer l'avenir du jeu", a ajouté M. Spencer. Dans l'arsenal de Microsoft figure l'intelligence artificielle qui sera utilisée pour rendre les mondes des jeux et les personnages plus réalistes.

