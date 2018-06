En direct : suivez l'édition spéciale consacrée au sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un

Après des décennies de tensions liées aux ambitions nucléaires de Pyongyang, Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent mardi lors d'un sommet historique à Singapour. Suivez en direct l'édition spéciale de France 24.

C'est un sommet historique. Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent, mardi 12 juin, pour un face-à-face jusque-là inimaginable. Les deux hommes aux parcours et au style radicalement différents, que plus de 30 ans séparent, ont rendez-vous à Singapour.

La poignée de main entre le président américain et le dirigeant nord-coréen, prévue à 9 h (1 h GMT, 3 h, heure française) dans un hôtel de luxe, sera observée avec attention par des millions de personnes à travers le monde et aura sa place dans les livres d'histoire.

Elle sera suivie d'un tête-à-tête, d'une rencontre avec leurs équipes respectives puis d'un déjeuner de travail.

